В нынешнем году число участников состязаний оказалось рекорд­ным – на дистанции от 5 до 50 км вышли более 400 спортсменов разных возрастов. Любители лыжного спорта приехали из Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской и Павлодарской областей.

Хозяева лыжни выступили достойно. На дистанции 30 км первое место занял Роман Еремин, в забеге на 20 км лидировала Ольга Мандрика, на дистанции 10 км первенствовали Гульсина Кадирова и Владимир Еремин. Достижения своих товарищей по команде закрепили Эрик Шефер и Любовь Онищенко, победившие на пятикилометровке.