Выступление Касым-Жомарта Токаева на Общих дебатах 74-й сессии Генассамблеи ООН

Президент
Фото пресс-службы Президента РК
Центральным событием визита Главы государства в Нью-Йорк стало его выступление на Общих дебатах 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.   

С главной международной трибуны Президент Казахстана заявил, что ООН является и всегда будет универсальной и уникальной организацией, которая защищает интересы всего человечества.

- Сегодня ООН играет очень важную роль в обеспечении глобального развития и взаимодействия цивилизаций. Казахстан полностью поддерживает идею Генерального секретаря Антониу Гутерриша признать общим достоянием и не оставлять без внимания судьбы каждого человека и государства, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства выразил озабоченность относительно геополитических и геоэкономических изменений в мире, которые, по его мнению, серьезно препятствуют осуществлению целей устойчивого развития до 2030 года.

В этой связи Президент выделил основные факторы, вызывающие тревогу в условиях новой глобальной реальности.

"Во-первых, растущее число замороженных конфликтов и напряженность в разных уголках мира возродили старые разделительные линии и создали новые, поставив мировые державы на грань полномасштабного военного противостояния", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Вторым фактором Глава государства назвал отсутствие доверия в отношениях между глобальными и региональными игроками. По его словам, это ведет к эрозии нынешней архитектуры безопасности и системы контроля над вооружениями, что чревато возобновлением гонки вооружений.

"Эти вызовы усугубляются сдерживающими санкциями, торговыми войнами, возрастающим соперничеством в космосе, кибертехнологиями и искусственным интеллектом. Все перечисленное представляет собой тревожные аспекты обостряющегося фундаментального кризиса", – подчеркнул Президент.

В качестве третьего фактора Глава государства обозначил растущее социальное, экономическое и технологическое неравенство, рост противоречий между Севером и Югом, а также глобальный долговой кризис.

Как считает Касым-Жомарт Токаев, усиление протекционизма и националистической политики подрывают международное партнерство и сотрудничество.

Четвертым дестабилизирующим глобальным фактором стала деградация окружающей среды. Президент заявил, что последствия изменения климата в Центральной Азии приведут к серьезным проблемам, таким как опустынивание, таяние ледников и последующее сокращение источников питьевой и поливной воды.

"В данной сложной ситуации Казахстан твердо осуществляет политику инклюзивного и устойчивого развития, всестороннего диалога и мирных усилий", – сказал Глава государства.

Он отметил, что достижение мира, свободного от ядерного оружия, остается основным приоритетом Казахстана. В выступлении большое внимание было уделено антиядерным инициативам Казахстана и весомому вкладу Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева в процесс нераспространения и разоружения.

Касым-Жомарт Токаев также указал, что существующие в настоящее время проблемы в реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану и денуклеаризации Корейского полуострова должны решаться только политическими методами, с учетом взаимных интересов всех сторон.

В своей речи Глава государства предложил преобразовать СВМДА в полноценную региональную организацию по безопасности и развитию. По его словам, Казахстан намерен продвигать реализацию этой инициативы на посту председателя СВМДА в 2020 году.

Президент изложил подходы нашей страны к ситуации в Афганистане и на Ближнем Востоке, а также выразил готовность поделиться опытом гуманитарной операции "Жусан".

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на определенных трудностях, с которыми сталкивается ООН при выполнении своей миссии. В связи с этим Глава государства подчеркнул, что смелое и четкое видение Генерального секретаря Антониу Гутерриша по реформированию ООН заслуживает широкой поддержки со стороны всех государств-членов.

Говоря о Целях устойчивого развития, Президент озвучил свое предложение по созданию Центра устойчивого развития для государств Центральной Азии и Афганистана на базе открытого в Казахстане в мае текущего года здания международных организаций.

С полным текстом выступления Касым-Жомарта Токаева можно ознакомиться по этой ссылке.

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