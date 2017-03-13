​Выступление Нурсултана Назарбаева на церемонии публичного подписания Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»

Свежий выпуск
462

Ряд полномочий Президента делегируется другим ветвям власти. Правительство усилит свою самостоятельность и ответственность за принимаемые решения. Парламент получит новые полномочия для контроля деятельности Правительства и исполнительных органов. Будут упрочены гарантии незыблемости конституционного строя, суверенитета и независимости нашей страны.

Политическая система обретет большую степень демократичности и устойчивости. Вместе с тем базовым фундаментом Республики Казахстан остается президентская форма правления. При обсуждении проекта закона общественность высказывала свои опасения касательно ослабления президентской власти. Всех волнуют целостность нашей страны, стабильность государства, единство и дружба народа. Власть станет более сбалансированной, гибкой и эффективной. Принимаемые изменения системны по своей сути, они получили широкий общественный резонанс и одобрение.

Все вы знаете, что проект в течение месяца активно обсуждался общественнос­тью. В результате поступило более 6 тысяч предложений. Специально созданная Рабочая группа, рассмот­рев и проанализировав эти предложения, пришла к единому заключению. Мы придали особое значение мнению большинства по вопросу внесения изменений в статью 26 Основного закона. После внимательного изучения всех предложений законопроект внесен на рассмотрение Парламента и по итогам совместных заседаний палат закон был принят.

Согласно требованиям Конституции я направил закон в Конституционный совет и получил еще одно подтверждение его соответствия Основному закону.

Выражаю искреннюю благодарность и признательность членам Рабочей группы, депутатам Парламента и всем казахстанцам за поддержку и неоценимый вклад в реализацию конс­титуционной реформы. Я также ценю то, что мой труд во благо Родины народные избранники предложили отметить особой поправкой в Конституцию. Это стимулирует, вызывает­ уверенность и силу для проведения дальнейших реформ в интересах нашего народа.

Стремительная технологическая революция в современном мире формирует новую реальность в глобальной экономике, о чем было сказано в Послании. Обновленная Конституция – это наш ответ на вызовы времени. Для достижения стратегической цели – вхож­дения страны в число 30 развитых стран мира – всем гражданам Казахстана важно объединить свои усилия.

Уверен, вместе мы сможем обеспечить успешное развитие государства и процветание нашего народа в XXI веке. В этом состоит основная цель реформ – сохранить наше единство, дружбу, взаи­мопонимание, равенство граждан по этническому, языковому и конфессиональному принципам. Благодаря этой сплоченности мы неоднократно побеждали. Следуя этим постулатам, мы достигнем новых побед.

Поздравляю всех казах­станцев с принятием изменений в Основной закон, открывающих новый этап нашей суверенной политической истории.

Популярное

Все
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
На 4-х Азиатских параиграх атлеты разыграют 564 комплекта наград
Дубль Еркебулана Нургалиева принес досрочное чемпионство футбольному клубу «Елимай» в Первой лиге
В Астане наградили победителей VII Абаевских чтений
По девять лет и миллиарды в придачу
«Барсы» одолели «леопардов»
Современное рабство
Казахстанская команда по робототехнике лучшая в мире
Парадоксы мегаполиса
Гранты есть, нет идей
Чтобы построить водопровод нужен режим ЧС
Девять лет пустых обещаний
Нет прививки? Привет, корь!
Школам не хватает учеников
Двое малышей погибли после травли клопов в Актау
"Акиматы взяли за правило" – Смаилов возмутился переносами сроков и отказом от инвестпроектов
Откроется еще одно консульство
Александр Бублик стал чемпионом турнира ATP 250 в Антверпене
Токаев назначил послов Казахстана в ряде стран
"Барыс" на выезде одержал победу над "Куньлунем"
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Спорт споткнулся о тендер?
Международную премию имени Тараса Шевченко получил выдающийся казахский писатель Роллан Сейсенбаев
Предъявите паспорт, гражданин!
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Впереди – турниры в Испании
А ведь могли решить на месте
Яблоневый сад превратили в наркоплантацию в Алматинской области
Как селу прокормить страну
Трудовая миграция: плюсы и минусы
Мозг vs Искусственный интеллект: кто кого?
Полицейская машина с нарушителем опрокинулась в кювет в Костанайской области
Казахский язык вернули в программу вуза в Париже
Названа предварительная причина смерти мобилографа "Ирины Кайратовны"
Экзоты под пленкой
Гектары просят влаги
Всегда думать о других
Уборку снега из будущего оплатил акимат в Павлодарской области
В прокат выходит полнометражный комедийный фильм «Келінжан-2»
Алексею не было равных
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)

Читайте также

Гвардеец завоевал серебро на Всемирных играх
Законы для народа
Точка отсчета
Колеса для Айболитов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]