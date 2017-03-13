​Выступление Нурсултана Назарбаева на церемонии публичного подписания Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»

Ряд полномочий Президента делегируется другим ветвям власти. Правительство усилит свою самостоятельность и ответственность за принимаемые решения. Парламент получит новые полномочия для контроля деятельности Правительства и исполнительных органов. Будут упрочены гарантии незыблемости конституционного строя, суверенитета и независимости нашей страны.

Политическая система обретет большую степень демократичности и устойчивости. Вместе с тем базовым фундаментом Республики Казахстан остается президентская форма правления. При обсуждении проекта закона общественность высказывала свои опасения касательно ослабления президентской власти. Всех волнуют целостность нашей страны, стабильность государства, единство и дружба народа. Власть станет более сбалансированной, гибкой и эффективной. Принимаемые изменения системны по своей сути, они получили широкий общественный резонанс и одобрение.

Все вы знаете, что проект в течение месяца активно обсуждался общественнос­тью. В результате поступило более 6 тысяч предложений. Специально созданная Рабочая группа, рассмот­рев и проанализировав эти предложения, пришла к единому заключению. Мы придали особое значение мнению большинства по вопросу внесения изменений в статью 26 Основного закона. После внимательного изучения всех предложений законопроект внесен на рассмотрение Парламента и по итогам совместных заседаний палат закон был принят.

Согласно требованиям Конституции я направил закон в Конституционный совет и получил еще одно подтверждение его соответствия Основному закону.

Выражаю искреннюю благодарность и признательность членам Рабочей группы, депутатам Парламента и всем казахстанцам за поддержку и неоценимый вклад в реализацию конс­титуционной реформы. Я также ценю то, что мой труд во благо Родины народные избранники предложили отметить особой поправкой в Конституцию. Это стимулирует, вызывает­ уверенность и силу для проведения дальнейших реформ в интересах нашего народа.

Стремительная технологическая революция в современном мире формирует новую реальность в глобальной экономике, о чем было сказано в Послании. Обновленная Конституция – это наш ответ на вызовы времени. Для достижения стратегической цели – вхож­дения страны в число 30 развитых стран мира – всем гражданам Казахстана важно объединить свои усилия.

Уверен, вместе мы сможем обеспечить успешное развитие государства и процветание нашего народа в XXI веке. В этом состоит основная цель реформ – сохранить наше единство, дружбу, взаи­мопонимание, равенство граждан по этническому, языковому и конфессиональному принципам. Благодаря этой сплоченности мы неоднократно побеждали. Следуя этим постулатам, мы достигнем новых побед.

Поздравляю всех казах­станцев с принятием изменений в Основной закон, открывающих новый этап нашей суверенной политической истории.