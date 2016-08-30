​Выступление Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на пленарном заседании Международной конференции «Построение мира без ядерного оружия»

Қонақжай және бейбітсүйгіш Қазақстан жеріне қош келдіңіздер!

29 тамыз – барша адамзат тарихындағы айтулы күн.

25 жыл бұрын, дәл осы күні менің Жарлығыммен жер бетіндегі ең үлкен ядролық сынақ алаңдарының бірі – Семей полигоны жабылды.

40 жыл бойы 500-ге жуық ядролық жарылыс жасалған полигонның үні біржола өшті.

Осылайша, халқымыз тәуелсіздік таңы атар сәтте бейбітшілік жолын таңдайтынын барша әлемге паш етті.

Бұл Қазақстанның жаһандық қауіпсіздік көшін бастаған теңдессіз қадамдарының бастауы болды.

Биыл біздің еліміз Тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейлі белесін атап өтуде.

Қазақстан ширек ғасырдан бері тұтас жер беті бейбітшілікке бөленуі үшін бар күш-жігерін салып келеді.

Біз қуаты жөнінен әлемде төртінші орынға ие ядролық қарудан өз еркімізбен бас тарттық.

Әлемдік қауіпсіздікті нығайту жолында көптеген тың бастамалар көтердік.

Қазақстанның бұл бағыттағы сан жылдық ерік-жігері, мен ұсынған «Әлем. XXI ғасыр» манифесінде көрініс тапты.

Біздің бейбіт бастамаларымыздың бәрі де әлем қауымдастығының жаппай қолдауына ие болуда.

Соның нәтижесінде, Қазақстан жаһандық ядролық қарусыз әлем қозғалысының көшбасшысына айналды.

Біздің ұсынысымызбен бүгінде жер жүзі 29 тамызды халықаралық ядролық сынақтарға қарсы іс-қимыл күні ретінде атап өтеді.

Бұл Қазақстанның бейбіт бастамалары жер бетіндегі барша елдердің мүдделеріне сай келетінін көрсетеді.

Бүгінгі форум да бәрімізді ортақ мақсатқа жұмылдырып, жаһандық қауіпсіздікті нығайта түсуге сүбелі үлес қосарына сенімдімін.

Уважаемые участники конференции!

29 августа 1991 года произошло событие, имеющее историческое значение и для нашей страны, и для всего мира. Четверть века назад был юридически прекращен самый зловещий эксперимент милитаризма, который почти 40 лет терзал нашу землю и наш народ.

Несколько предшествующих этому событию десятилетий мир пытался снизить порог ядерной опасности через процессы сокращения атомного оружия, моратории на его испытания. Мы в Казахстане первыми разрубили «гордиев узел», приняв Указ о закрытии самого большого в мире испытательного полигона. После нашего решения полигоны всех ведущих ядерных держав замолчали, но до сих пор они нигде не закрыты. Казахстан стал первым, кто пошел на такой шаг. Такова была воля нашего народа.

В этом заключается великая значимость этого события для всей планеты. Поэтому мы рассматриваем участие в этой конференции высоких зарубежных гостей как акт широкого международного признания заслуг Казахстана в глобальном антиядерном движении. Я убежден, что наша конференция внесет важный вклад в активизацию процесса запрещения ядерных испытаний, нераспространения атомного оружия, избавления людей от угрозы ядерного безумия.

Уважаемые дамы и господа!

Открытие атомной энергии стало одним из выдающихся достижений науки в XX веке. Но её использование в военных целях оказалось величайшим и самым опасным заблуждением в истории человечества. Уже на заре ядерной эры великие учёные, военные стратеги и политики доказали, что победить в войне с применением атомного оружия – это иллюзия. В ней проиграют все. И цена всеобщего проигрыша – это уничтожение мира.

«Эффект привыкания» к жизни под «дамокловым мечом» ядерного апокалипсиса уже начинает генетически передаваться от одного поколения к другому. Удастся ли человечеству разорвать этот порочный круг? 25-летний юбилей закрытия Семипалатинского ядерного испытательного полигона – это хороший повод для старта нового этапа борьбы по сокращению и полному запрету оружия «Судного дня».

Уникальный опыт Казахстана, добивающегося полного устранения угрозы ядерного самоуничтожения планеты, остаётся единственным и не превзойденным в мировой истории. Решение о закрытии Семипалатинского полигона было принято, когда мы ещё оставались частью бывшего СССР. Пришлось одолеть мощное сопротивление союзной военно-командной машины.

На тот момент, после распада СССР, мы оказались обладателями четвертого по мощи в мире ракетно-ядерного потенциала. На нашей территории размещались 104 межконтинентальные баллистические ракеты СС-18 («Сатана»). На них было установлено 1 400 ядерных боеголовок. На наших аэродромах базировалось 40 стратегических бомбардировщиков ТУ-95 МС с 370-ю крылатыми ядерными ракетами. Этот потенциал превосходил ядерные силы Франции, Великобритании и Китая, вместе взятые.

На Семипалатинском полигоне оставалась мощная научно-исследовательская инфраструктура, готовая к производству и совершенствованию ядерного оружия. К тому же Казахстан, обладая четвертью всех мировых запасов природного урана, располагал полным циклом его обогащения, производства ядерного топлива, реакторов и установок. На территории страны были расположены 5 установок, работающих на ядерном топливе, включая атомный реактор в городе Актау.

Для того чтобы отказаться от такого мощного потенциала, нужна была сильная политическая воля. Скажу откровенно, что часть нашего общества была подвержена соблазну сохранить ядерный статус. Потребовалось множество усилий, чтобы не поддаться на эти ложные искушения. Отказ от ядерного оружия и статуса ядерной державы был нашим осознанным, искренним выбором, добровольным актом, поддержанным всем народом Казахстана.

Не менее значимым было и гуманитарное измерение этого исторического решения. Почти 5 десятилетий непрерывных испытаний ядерного оружия на территории Казахстана нанесли колоссальный вред нашей земле и здоровью нации. Всего было испытано 456 ядерных и термоядерных зарядов, в том числе 116 – в атмосфере. Вокруг полигона площадью 300 тысяч квадратных километров проживало порядка полутора миллионов человек! При этом в документальных обоснованиях советского военного руководства о размещении на территории Казахстана полигона есть кощунственные фразы «о безлюдности» этих мест.

Не только полигон, но и территории, прилегающие к нему, подверглись интенсивному радиоактивному загрязнению. Это вело к лучевой патологии живущих вокруг людей, а также всей живой природы. По оценкам специалистов общее число граждан, подвергшихся облучению, составляет до 500 тысяч человек. Ещё несколько поколений казахстанцев будет ощущать на своем здоровье последствия тех губительных экспериментов.

Казахстан и казахстанцы пострадали от ядерных испытаний, возможно, как никакая другая страна и народ в мире. Сегодня наше стремление к миру, свободному от ядерного оружия – это важнейший компонент общенациональной идеи Мәңгілік Ел.

Уважаемые участники конференции!

За четверть века на примере Казахстана мы сформировали эффективную модель пути к миру, свободному от ядерного оружия. Эту модель мы предлагаем использовать всем странам мира. Она включает следующие базовые основы.

Первое – это добровольно принятые на основе широкого общенационального консенсуса решения о закрытии Семипалатинского ядерного испытательного полигона, отказе от обладания ядерным оружием и запрете его размещения на своей территории когда-либо в будущем.

Второе. Мы обрели Независимость без ядерного полигона! Мы создали и укрепили нашу независимую страну, добились её высокого международного авторитета без ядерного оружия! В 2006 году подписан Семипалатинский договор о создании Центрально-азиатской зоны, свободной от ядерного оружия. Все её участники – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан – получили в 2015 году гарантии безопасности от пяти держав ядерного клуба, оформленного специальным протоколом. Таким образом, с учётом подписанного ядерными державами в 1994 году Будапештского Меморандума, наша страна имеет двойные гарантии безопасности.

Третье. Казахстан является участником всех фундаментальных международных договоров в сфере ядерной безопасности.

Четвертое. На основе международных соглашений, в транспарентном режиме, мы провели полный цикл практических действий по обретению безъядерного статуса.

Пятое. Казахстанская модель денуклеаризации опирается на широкое международное сотрудничество нашей страны с Россией, США и рядом других стран, а также международными организациями. Огромную роль сыграла программа «Совместного сокращения угрозы», принятая и реализованная по инициативе сенаторов США Сэмьюэла Нанна и Ричарда Лугара. В её рамках была профинансирована и проведена работа по ликвидации в Казахстане всех объектов военного атома. В 2012 году было принято Совместное заявление Президентов США, России и Казахстана о продолжении трёхстороннего сотрудничества на бывшем Семипалатинском полигоне.

Мы всегда ощущали помощь ООН, принявшей ряд резолюций о реабилитации жителей и пострадавших земель Семипалатинского региона. Казахстанцы особо ценят вклад ряда стран-доноров – Японии и государств Европейского Союза – по дезактивации и восстановлению экологического баланса на территории бывшего полигона, медицинской помощи пострадавшим от радиации людям. Мы надеемся на усиление помощи мирового сообщества в работе по ликвидации последствий радиационного загрязнения.

Шестое. Наша страна, отказавшись от ядерного статуса, сохранила возможность развивать мирный атом, включая ядерную энергетику и производство ядерного топлива. Созданы и работают Национальный ядерный центр, Национальная атомная компания «Казатомпром». Мы стали депозитариями Международного Банка низкообогащенного ядерного топлива. Этот факт подчеркивает высокий уровень безопасности Казахстана и наш высокий международный авторитет.

Седьмое. В современном мире Казахстан удерживает лидерские позиции в глобальном антиядерном движении. По нашей инициативе реализуется проект АТОМ, суть которого заключается в объединении всех людей в борьбе за всеобщее запрещение ядерного оружия. Я убежден, что мировое сообщество по достоинству оценит и использует в будущем эти семь фундаментальных основ казахстанского опыта движения к миру, свободному от ядерного оружия.

Дамы и господа!

В XXI веке нет разумной альтернативы освобождению мира от угрозы глобальной ядерной войны. Развитие земной цивилизации, вплотную подступившей к новому этапу научно-технологического прогресса – Четвертой индустриальной революции, делает задачу нераспространения и уничтожения ядерного оружия вопросом выживания человечества.

Сейчас чувство всеобщей опасности перед мировым ядерным конфликтом отчасти усыплено. Кто-то возлагает надежды на систему международных договоренностей, сформированную в предыдущие десятилетия. Но реальность такова, что принятые договоры не помешали расширению ядерного клуба держав в самом конце XX века. Международное право, к сожалению, содержит немало двусмысленностей, позволяющих обходить режим запретов на военное использование атома.

Однозначно, что путь освобождения планеты от угрозы ядерного суицида не будет лёгким. Он потребует глубоких ментальных изменений, новых многосторонних политических решений, высокого уровня доверия в международных отношениях. Необходима тщательно проработанная программа и слаженные алгоритмы действий всего мирового сообщества.

Во-первых, в XXI веке человечество достигло такой точки развития, когда смертельным вызовом глобальной безопасности является даже не количество накопленного на планете ядерного оружия, а сам факт его наличия. Вероятность его попадания в руки международных террористов намного опаснее. И это серьёзный аргумент для всеобщего участия в процессе нераспространения всех стран мира.

Во-вторых, успех или неудача процесса ядерного нераспространения и разоружения напрямую зависит от способности мирового сообщества преодолеть милитаристские анахронизмы. Надо оставить в прошлом военные блоки, существование которых становится провоцирующим и бессмысленным.

Свое видение общемировых антивоенных мер я изложил в Манифесте «Мир. XXI век», который может стать основой для постепенной демилитаризации мира. В этом я вижу шанс решительно снизить угрозу ядерного саморазрушения планеты.

В-третьих, процесс сокращения ядерных арсеналов следует сделать многосторонним, с участием всех государств, де-факто обладающих такими видами военной мощи. Этому должна предшествовать полная легализация ядерных статусов государств, относящихся ныне к «пороговой» группе. Всем ядерным державам надо приступить к переговорам о выработке Всеобщего договора о сокращении ядерных вооружений.

В-четвертых, международная правовая база ядерной безопасности в XXI веке укрепила свою основу. По инициативе Казахстана Генеральная Ассамблея ООН приняла 7 декабря 2015 года, впервые в истории человечества, Всеобщую Декларацию о построении мира, свободного от ядерного оружия. Сейчас важно кодифицировать всё международное право по вопросам ядерной безопасности. Необходимо развивать юридически обязывающую систему гарантий ядерных держав государствам, добровольно отказавшимся от обладания атомным оружием, а также имеющим безъядерный статус.

Нужно выработать реально работающий механизм применения жестких мер против обладания и распространения ядерного оружия. Такие многосторонние соглашения необходимо утверждать резолюциями Совета Безопасности ООН. Казахстан добивается принятия в ООН Конвенции о полном и всеобщем запрещении ядерного оружия.

В-пятых, нам нужны новые механизмы регулирования отношений между крупными державами, и новыми центрами силы. Кроме того, считаю необходимым создание новых международных организаций или реформирование уже существующих институтов для предотвращения конфликтов. Надо создать систему управления кризисами в отношениях между крупными державами. Важно также усилить контроль над распространением обычных видов вооружений и новых военных технологий.

Я призываю все правительства принять новые обязательства по дальнейшему укреплению международных договоров и институтов, составляющих основу ядерной безопасности. Я также обращаюсь ко всем парламентариям, которые представляют сегодня свои страны и народы, принять в этом активное участие. Этим и другим мерам по укреплению международного мира и безопасности будет посвящена деятельность Казахстана в качестве члена Совета Безопасности ООН. На государствах-постоянных членах Совета Безопасности ООН, обладающих наибольшим арсеналом ядерного оружия, лежит особая ответственность перед всем миром. Мы обращаемся к ним, чтобы именно данные страны возглавили эту работу и показали пример.

В-шестых, новый импульс освобождению от ядерной угрозы должно придать широкое общественное движение за усиление ядерной безопасности, против испытаний и совершенствования ядерного оружия.

Дорогие друзья!

Я убежден, что в XXI веке человечество в силах пройти достойный путь к миру, свободному от ядерного оружия. Торжественно отмечая 25-летний юбилей закрытия Семипалатинского ядерного полигона, мы вновь призываем мир осознать никуда не исчезнувшую угрозу ядерного самоуничтожения. Я верю, что воля и разум мирового сообщества, помноженные на энергию выверенных коллективных действий, не дадут нашей планете шагнуть в пропасть ядерной катастрофы.

Сегодня еще есть шанс сделать мир более безопасным, освободив его от самого разрушительного оружия. Убежден, что призывы и предложения, которые прозвучат сегодня с этой трибуны, будут услышаны политиками и учеными, всеми людьми доброй воли.

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Прежде всего, хотел бы выразить искреннюю признательность всем участникам конференции за теплые слова в адрес Казахстана и его народа. Благодарю вас за конструктивные идеи и предложения, направленные на достижение безъядерного мира. Они будут учтены при подготовке итогового документа конференции и будут посланы международным организациям.

Символично, что наша конференция состоялась именно сегодня – 29 августа. Пять лет назад, в 2011 году, на Международном форуме за безъядерный мир, была принята Астанинская декларация за безъядерный мир.

Присутствие сегодня плеяды самых известных деятелей демонстрирует чрезвычайную актуальность и важность проблематики нашего форума. Это и есть выражение коллективной воли лучшей части человечества к запрещению и ликвидации ядерного оружия.

Сейчас крайне важно не ограничиваться одними призывами, а конкретными делами продвигать нашу планету к безъядерному будущему. Это нужно во имя счастья и процветания грядущих поколений землян, в интересах всех стран и народов.

Одним из конкретных шагов в этом направлении является разработка и принятие Всеобъемлющей конвенции о ядерном оружии. Надеюсь на вашу поддержку. Она должна установить запрет на ядерное оружие, установить конкретные сроки его ликвидации, в том числе и в странах, обладающих им. Вместе с тем, мы не исключаем принятия других юридически обязывающих документов, которые придадут ядерному оружию статус нелегального.

Хотел бы еще раз выразить глубокую благодарность за высокие оценки вклада нашей страны и моего скромного личного вклада в глобальное ядерное разоружение. Также признателен за инициативу об учреждении Премии Президента Казахстана за глобальный мир и безопасность. В целом, я эту инициативу поддерживаю. Наверное, будет более правильным назвать ее Премией за ядерное разоружение, необходимо еще подумать над наименованием. Мы подумаем и примем решение об учреждении такой Премии.

Хочу проинформировать, что в ноябре в столице Казахстана по моей инициативе будет созван Астанинский саммит мира. В нем будут участвовать руководители государств, правительств, известные политические и общественные деятели, ученые и бизнесмены многих стран. Именно на этом саммите можно было бы говорить об учреждении этой премии и вручении ее первому лауреату.

Еще раз благодарю всех участников конференции. Желаю вам больших успехов в вашей деятельности.

Спасибо за внимание!