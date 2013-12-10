Во-первых, состав участвующих команд возрос с 20 до 28, во-вторых, соперницы, согласно мировому рейтингу, были разделены на три дивизиона.

Наши спортсменки выступят в дивизионе «С» вместе с волейболистками Алжира, Болгарии, Кении, Мексики, Австралии, Хорватии и Чехии. 25–27 июля сборная Казахстана стартует в мировом Гран-при на своей площадке. Ее соперницами будут команды Чехии, Хорватии и Австралии. Второй тур наши волейболистки проведут в Чехии (1–3 августа), где сыграют с хозяйками площадки, сборными Алжира и Мексики. Финал турнира в группе «С» пройдет в Болгарии, в нем борьбу продолжат 4 лучшие дружины из стартовавшей восьмерки.

Юрий МАКАРОВ