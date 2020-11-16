Вытеснил ли коронавирус грипп в Казахстане, рассказали в Минздраве

Пользователи Казнета распространяют информацию о том, что в Казахстане якобы исчез грипп. Некоторые полагают, что его вытеснил COVID-19 – пневмония коронавирусного типа. Эта информация не соответствует действительности, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Stopfake.kz
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Вероятно, слухи о том, что казахстанцы перестали болеть гриппом, появились после пресс-конференции
в эфире телеканала "Хабар 24" 12 ноября 2020 года. Тогда вице-министр здравоохранения РК Ерлан Киясов упомянул, что на сегодняшний день в стране не зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом.
Однако вывод о том, что сезонный грипп уступил свое место коронавирусной инфекции, неверный.
"В Казахстане первые случаи гриппа ежегодно регистрируются примерно на 45-47 неделях года. Это ноябрь – начало декабря. Сейчас идет 46 неделя года, поэтому утверждать, что коронавирус вытеснил грипп, нельзя", – пояснила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова.