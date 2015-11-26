​Вытесняя импорт

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Почти 10 лет предприятие поставляет в казахстанские больницы и поликлиники необходимое медицинское оборудование и технику. За этот период на предприятии освоили выпуск не только элементарного оснащения, включая массажные кровати и прикроватные тумбочки, но и производство высокоточных электронных приборов. Аппараты для УЗИ и рентгена, видеокомплексы для эндоскопической хирургии, электрокардиографы, цент­рифуги и многое другое медицинское оборудование можно встретить в каждой больнице страны.

– Я с истоков наблюдаю за становлением «Казмедприбора», – говорит Мади Бигалиев, главный врач Шымкентской городской больницы скорой медицинской помощи. – Сам неоднократно вносил предложения, чтобы сделать оборудование более удобным, компактным. К примеру, усовершенствовать операционную стойку. Благодаря такому сотрудничеству мы получили отличный результат, которым пользуются все хирурги. За несколько лет работы предприятие шагнуло далеко вперед. В нашей больнице очень много оборудования и медицинской техники, выпускаемой местным товаропроизводителем. В реанимационном отделении установлены операционные столы, УЗИ-аппараты, эндоскопические приборы. Вопросов по качеству нет. Любое оборудование требует сервисного обслуживания, а его компания берет на себя. Это очень удобно.

Оборудование местного производства ни в чем не уступает зарубежной технике. В этом убедилось руководство департамента здравоохранения и «СК-Фармация», специально побывавшее с инспекцией на заводе.

– Перед нами стоит задача своевременно обеспечить медицинские организации качественным оборудованием и поддержать отечественного производителя, – рассказывает председатель правления «СК-Фармация» Нуржан Алибаев. – Со следующего года наша компания вливается в состав «Казмедтехники», и мы будем заниматься лизингом оборудования, отдавая предпочтение отечественному производителю. Это влечет спрос за качество и сроки поставки, требует увеличения периода гарантийного обслуживания. Мы станем исходить из нужд пациента, медицинского учреждения, а потом уже будут следовать интересы производителя. «Казмедприбор» имеет очень хорошее производство. Здесь работают три с половиной сотни человек, ежегодно 600–700 миллионов тенге налогов отчисляют в бюджет. Такие предприятия надо поддерживать, и мы будем это делать.

Гостям показали не только весь ассортимент отечественного медицинского оборудования, а он превышает 300 наи­менований, но и процесс сборки. Учредитель компании Рахат Байзаков практически сразу сделал ставку на сотрудничество с крупными международными фирмами, являющимися лидерами на мировом рынке медицинской техники и оборудования. К примеру, сейчас совместно с японской Shimadzu Corporation реализуется проект по выпуску ангио- и рентгенодиагностического оборудования.

В нынешнем году на заводе выпустили около трех десятков рентген-аппаратов. Причем коллектив предприятия освоил пять видов оборудования и в состоянии выполнить любой заказ. Сейчас, например, заводчане готовятся поставить партию рентген-аппаратов в Кыргызстан. И это далеко не единственная страна, где пользуется спросом продукция шымкент­цев. Из Армении поступил заказ на 360 электрокардиографов. Уже готовы для отправки в Грузию ламинарные боксы.

В прошлом году компания полностью занималась оснащением вновь построенной детской городской больницы в Туркестане, укомплектовав лечебное учреждение всем необходимым – от мебели до высокоточной аппаратуры. Рентген-аппараты, электрокардиографы, мониторы пациента, центрифуги, дефиб­рилляторы, операционные светильники, функциональные кровати и многое другое успешно работает. А коллектив инженеров и электронщиков, в составе которого 12 специалистов, продолжает осваивать новые виды продукции, которую уже ждут в лечебных учреждениях страны.

– Сейчас мы занимается созданием лор-комбайна, – рассказывает генеральный директор ТОО «Казмедприбор» Айдос Мауленкулов. – Это компактный аппарат для выполнения необходимых функций по лечению и диагностике всех оториноларингологических заболеваний. Совместно с немецкой компанией MGB усовершенствуем видеоэндоскопическую стойку. Уже готовы приступить к серийному выпуску сушильных шкафов для стерилизации, причем разных размеров, что очень удобно для частных клиник. Это очень востребованное изделие. Осваи­ваем сейчас также новые модификации монитора пациента.

Компания давно уже отошла от отверточной технологии, наладив самостоятельный выпуск комплектующих. Сегодня продукция «Казмедприбора» имеет минимум 70% местного содержания, а у нового оборудования этот показатель достиг 90%. Добиться такого результата помогло в том числе приобретение очень дорогой линии по выпуску электронных плат. Работают на ней местные специалисты, прошедшие обучение за рубежом.

Электронщики в Шымкенте – штучные специалисты, так что кадры завод растил самостоятельно. К примеру, инженер Калым Каташов 7 лет назад окончил факультет информационных технологий ЮКГУ им. М. Ауэзова и сразу пришел на завод, чтобы применять полученные знания в работе. Молодой специалист не один месяц потратил на то, чтобы стать настоящим профессионалом. И в этом ему очень помогла учеба в Японии, Корее и Москве, куда его отправляла компания.

– Каждый год мы осваиваем выпуск нового оборудования, и это очень интересно, – делится К. Каташов. – В нашей компании у каждого сотрудника есть большие возможности для профессионального роста. Считаю, что мне очень повезло с работой. Я горжусь тем, что в Шымкенте есть такое современное предприятие.

Здесь не работают на склад, выполняя заказы крупных государственных лечебных учреждений и небольших частных клиник. Дело в том, что медицина сегодня развивается очень быстро, и соответственно меняется модификация выпускаемого оборудования. Столь гибкий подход позволяет перестроиться на ходу, сделав процесс освоения нового оборудования перманентным. В компании уверены, что только так можно оставаться конкурентоспособными и наращивать долю казахстанского рынка, постепенно вытесняя иностранные фирмы. И, судя по тому, что оборот компании из года в год растет, это верная стратегия. К примеру, если в 2012 году он составил 5,6 млрд тенге, в 2013-м – 6,4 млрд тенге, то в прошлом – уже 8,6 млрд тенге.