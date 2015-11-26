​Вытесняя импорт

Почти 10 лет предприятие поставляет в казахстанские больницы и поликлиники необходимое медицинское оборудование и технику. За этот период на предприятии освоили выпуск не только элементарного оснащения, включая массажные кровати и прикроватные тумбочки, но и производство высокоточных электронных приборов. Аппараты для УЗИ и рентгена, видеокомплексы для эндоскопической хирургии, электрокардиографы, центрифуги и многое другое медицинское оборудование можно встретить в каждой больнице страны.
– Я с истоков наблюдаю за становлением «Казмедприбора», – говорит Мади Бигалиев, главный врач Шымкентской городской больницы скорой медицинской помощи. – Сам неоднократно вносил предложения, чтобы сделать оборудование более удобным, компактным. К примеру, усовершенствовать операционную стойку. Благодаря такому сотрудничеству мы получили отличный результат, которым пользуются все хирурги. За несколько лет работы предприятие шагнуло далеко вперед. В нашей больнице очень много оборудования и медицинской техники, выпускаемой местным товаропроизводителем. В реанимационном отделении установлены операционные столы, УЗИ-аппараты, эндоскопические приборы. Вопросов по качеству нет. Любое оборудование требует сервисного обслуживания, а его компания берет на себя. Это очень удобно.
Оборудование местного производства ни в чем не уступает зарубежной технике. В этом убедилось руководство департамента здравоохранения и «СК-Фармация», специально побывавшее с инспекцией на заводе.
– Перед нами стоит задача своевременно обеспечить медицинские организации качественным оборудованием и поддержать отечественного производителя, – рассказывает председатель правления «СК-Фармация» Нуржан Алибаев. – Со следующего года наша компания вливается в состав «Казмедтехники», и мы будем заниматься лизингом оборудования, отдавая предпочтение отечественному производителю. Это влечет спрос за качество и сроки поставки, требует увеличения периода гарантийного обслуживания. Мы станем исходить из нужд пациента, медицинского учреждения, а потом уже будут следовать интересы производителя. «Казмедприбор» имеет очень хорошее производство. Здесь работают три с половиной сотни человек, ежегодно 600–700 миллионов тенге налогов отчисляют в бюджет. Такие предприятия надо поддерживать, и мы будем это делать.
Гостям показали не только весь ассортимент отечественного медицинского оборудования, а он превышает 300 наименований, но и процесс сборки. Учредитель компании Рахат Байзаков практически сразу сделал ставку на сотрудничество с крупными международными фирмами, являющимися лидерами на мировом рынке медицинской техники и оборудования. К примеру, сейчас совместно с японской Shimadzu Corporation реализуется проект по выпуску ангио- и рентгенодиагностического оборудования.
В нынешнем году на заводе выпустили около трех десятков рентген-аппаратов. Причем коллектив предприятия освоил пять видов оборудования и в состоянии выполнить любой заказ. Сейчас, например, заводчане готовятся поставить партию рентген-аппаратов в Кыргызстан. И это далеко не единственная страна, где пользуется спросом продукция шымкентцев. Из Армении поступил заказ на 360 электрокардиографов. Уже готовы для отправки в Грузию ламинарные боксы.
В прошлом году компания полностью занималась оснащением вновь построенной детской городской больницы в Туркестане, укомплектовав лечебное учреждение всем необходимым – от мебели до высокоточной аппаратуры. Рентген-аппараты, электрокардиографы, мониторы пациента, центрифуги, дефибрилляторы, операционные светильники, функциональные кровати и многое другое успешно работает. А коллектив инженеров и электронщиков, в составе которого 12 специалистов, продолжает осваивать новые виды продукции, которую уже ждут в лечебных учреждениях страны.
– Сейчас мы занимается созданием лор-комбайна, – рассказывает генеральный директор ТОО «Казмедприбор» Айдос Мауленкулов. – Это компактный аппарат для выполнения необходимых функций по лечению и диагностике всех оториноларингологических заболеваний. Совместно с немецкой компанией MGB усовершенствуем видеоэндоскопическую стойку. Уже готовы приступить к серийному выпуску сушильных шкафов для стерилизации, причем разных размеров, что очень удобно для частных клиник. Это очень востребованное изделие. Осваиваем сейчас также новые модификации монитора пациента.
Компания давно уже отошла от отверточной технологии, наладив самостоятельный выпуск комплектующих. Сегодня продукция «Казмедприбора» имеет минимум 70% местного содержания, а у нового оборудования этот показатель достиг 90%. Добиться такого результата помогло в том числе приобретение очень дорогой линии по выпуску электронных плат. Работают на ней местные специалисты, прошедшие обучение за рубежом.
Электронщики в Шымкенте – штучные специалисты, так что кадры завод растил самостоятельно. К примеру, инженер Калым Каташов 7 лет назад окончил факультет информационных технологий ЮКГУ им. М. Ауэзова и сразу пришел на завод, чтобы применять полученные знания в работе. Молодой специалист не один месяц потратил на то, чтобы стать настоящим профессионалом. И в этом ему очень помогла учеба в Японии, Корее и Москве, куда его отправляла компания.
– Каждый год мы осваиваем выпуск нового оборудования, и это очень интересно, – делится К. Каташов. – В нашей компании у каждого сотрудника есть большие возможности для профессионального роста. Считаю, что мне очень повезло с работой. Я горжусь тем, что в Шымкенте есть такое современное предприятие.
Здесь не работают на склад, выполняя заказы крупных государственных лечебных учреждений и небольших частных клиник. Дело в том, что медицина сегодня развивается очень быстро, и соответственно меняется модификация выпускаемого оборудования. Столь гибкий подход позволяет перестроиться на ходу, сделав процесс освоения нового оборудования перманентным. В компании уверены, что только так можно оставаться конкурентоспособными и наращивать долю казахстанского рынка, постепенно вытесняя иностранные фирмы. И, судя по тому, что оборот компании из года в год растет, это верная стратегия. К примеру, если в 2012 году он составил 5,6 млрд тенге, в 2013-м – 6,4 млрд тенге, то в прошлом – уже 8,6 млрд тенге.