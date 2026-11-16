Вывел из строя систему видеонаблюдения: жителя столицы арестовали на 10 суток

В одном из жилых комплексов Астаны мужчина намеренно повредил систему видеонаблюдения. В результате противоправных действий были выведены из строя домофонная система и камеры видеонаблюдения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе проверки сотрудники полиции установили личность правонарушителя.

За умышленное повреждение чужого имущества мужчина привлечен к административной ответственности. Решением суда ему назначен арест на 10 суток.



С начала года за повреждение чужого имущества и другие хулиганские действия к ответственности привлечены 225 правонарушителей.



Полиция напоминает, что умышленное повреждение чужого имущества влечет предусмотренную законом ответственность. Подобные действия не только причиняют материальный ущерб, но и нарушают права и интересы других граждан.

