​Выверенным курсом

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Адина НУРБЕРГЕН

Как отмечалось в ходе встречи, за годы независимости Казах-стан установил дипломатические отношения с 180 государствами.

– Опираясь на свой исторический опыт и географическое положение, Казахстан активно проводит политику развития мирных, предсказуемых, взаимовыгодных отношений по всем азимутам и сторонам света, – считает глава ведомства. – У нас сложились хорошие отношения по всему периметру границ с нашими ближайшими соседями. Если брать дальнюю географию, у нас крепкие, надежные отношения с регионом Европы, с западным полушарием, в первую очередь – США и Канадой. Активно развиваются отношения на азиатском направлении. И с развитием собственного потенциала мы открываем новые векторы внешней политики. В первую очередь это касается регионов Африки и Латинской Америки.

При этом глава ведомства обратил внимание на то, что такая многовекторность внешней политики предполагает не «всеядность», а выверенный, взвешенный, хорошо обоснованный подход к выстраиванию взаимовыгодных отношений с партнерами.

Среди приоритетов двусторонних отношений глава ведомства выделил сотрудничество с крупнейшим соседом Казахстана – Россией, которая является ближайшим партнером и союзником нашей страны. Сотрудничество опирается на ряд базовых документов, среди которых Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимодействии от 1992 года и Договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 2013 года.

– Главный тон взаимоотношениям задают лидеры наших стран, – отметил Е. Идрисов. – Несколько дней назад Глава нашего государства еще раз встретился с российским лидером. Также Президент выступил на площадке Санкт-Петербургского экономического форума, что еще раз подчеркивает важность отношений с Россией.

Еще один влиятельный стратегический партнер и восточный сосед Казахстана – Китай. В отношениях с этой страной приоритетами являются экономика, торговля и инфраструктурное развитие. В частности, ключевое направление сегодня – работа по сопряжению казахстанской программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» и предложенного КНР «Экономического пояса Шелкового пути».

– Примечателен факт, что глава КНР пригласил нашего Президента на саммит G20, который состоится в Китае в начале сентября, – добавил министр иностранных дел. – Тематика саммита весьма обширная, и сейчас Казахстан проводит активную работу по подготовке к саммиту и участию во всех мероприятиях, которые будут ему предшествовать.

Министр упомянул и о развитии взаимоотношений с США. Наиболее яркими событиями здесь можно назвать выступление Президента Нурсултана ­Назарбаева на юбилейной 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2015 году и его участие в антиядерном саммите в Вашинг­тоне в феврале текущего года. Выдвинутый Главой государства Манифест «Мир. XXI век» вызвал мощный резонанс в широких политических кругах и экспертном сообществе, он был признан официальным документом ООН.

– Наши американские партнеры проявляют интерес к взаимодействию в Центральной Азии, поэтому родился новый формат взаимодействия C5+1, то есть пять государств Центральной Азии и США. Первая встреча в этом формате состоялась осенью прошлого года, а на август текущего года запланирована по приглашению американской стороны встреча руководителей МИД центральноазиатских стран в Вашингтоне для продолжения диалога, – уточнил глава внешнеполитического ведомства.

Не осталась без внимания тема взаимодействия РК с ЕС. Как отметил глава МИДа, страны Евросоюза являются крупнейшим торговым партнером и инвестором экономики Казахстана.

В Центральной Азии, по словам Е. Идрисова, Казахстан занимает во взаимоотношениях с соседями проактивную позицию. В 2016 году состоялся визит Нурсултана Назарбаева в Узбекистан, где была подтверждена важность тесного взаимодействия двух стран. В целом в регионе Центральной Азии остается немало воп­росов, требующих решения. Например, торговля, транзит, борьба с наркотрафиком и терроризмом, вопрос трансграничных вод.

– Азиатский вектор всегда был традиционным для нас, – отметил министр. – Построение взаимоотношений с Индией, Японией, Кореей, Китаем и другими азиатскими партнерами представляют для Казахстана особый экономический и политический интерес.

Министр сообщил, что в текущем году планируется визит Президента Нурсултана ­Назарбаева в Японию и Южную Корею. В программе визита акцент делается на экономические аспекты взаимодействия Казахстана с этими странами, но есть немало тем для обсуждения в политической сфере. Кроме того, запланированы визиты Главы государства в Саудовскую Аравию и Иорданию.

Зашла речь на отчетной встрече и о главной интриге на политической арене – вопросах членства стран в Совете Безопасности ООН. Как известно, Казахстан подал заявку на позицию непостоянного члена на 2017–2018 годы. Отмечалось, что главным соперником Казахстана в этом контексте является Таиланд.

Глава ведомства подчеркнул, что Казахстан идет в Совет Безопасности ООН с проработанной четкой программой. Она базируется на четырех взаимосвязанных постулатах: ядерной, продовольственной, энергетической и водной бе­зопасности. 

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