​Выверенным курсом Лидера

Адина НУРБЕРГЕН

Пособие подготовлено авторским коллективом Школы политического менеджмента партии «Нур Отан». Как отметил секретарь партии Фархат Куанганов, в этом учебном пособии впервые предпринята попытка комплексного анализа феномена ведущей политической силы страны – партии Первого Президента Казахстана.

– Красной нитью в пособии проходит роль Нурсултана Назарбаева, Председателя партии, как ее идейного вдохновителя и организатора, – подчеркнул он, выступая на презентации. – Сегодня ни у одной политической силы страны нет такого сильного и харизматичного Лидера, такого управленческого опыта и таких квалифицированных кадров, какие есть у партии «Нур Отан».

На роли Главы государства в становлении мощной политической силы, которой является современный «Нур Отан» сделал акцент и заместитель директора Библиотеки Первого Президента Жапсарбай Куанышев.

– В феномене партии главная роль отводится Лидеру нации Нурсултану Назарбаеву как вдохновителю и организатору партии, – отметил он в своем выступлении.

Как было подчеркнуто на презентации, символично, что книга вышла в свет после убедительной победы партии «Нур Отан» на прошедших 20 марта выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней. По мнению экспертов, 82% голосов на парламентских выборах и 94% мандатов в маслихатах – феноменальный результат, свидетельствующий о доверии большинства казахстанцев Президенту страны.

Говоря о содержании учебного пособия, участники встречи отметили ряд ключевых моментов. Так, секретарь партии особо выделил реализуемую «Нур Отаном» модель взаимодействия с населением. По его словам, в отличие от других партий, активных только в электоральный период, «Нур Отан» придерживается принципов массовой партии, то есть взаимодействует на ежедневной основе с разными социальными группами населения и обеспечивает с ними постоянную обратную связь.

В свою очередь член Совета Ассамблеи народа Казахстана, заведующий кафедрой АНК Евразийского национального университета им. Л. Гумилева Анатолий Башмаков обратил внимание на глубину проработки материала при создании научного пособия.

– Это серьезный научный труд, глубокое исследование по истории партии «Нур Отан», – сказал он. – В книге семь глав, из них наиболее интересны три, в которых изложена история возникновения и развития партии. Также в книге дается очень хорошее политическое объяснение принятию XV съездом партии в 2013 году политической доктрины – документа, который можно назвать «нравственным камертоном» партии «Нур Отан».

Ценность пособия именно как учебной литературы выделил старший научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Юрий Булуктаев. В частности, он подчеркнул, что главная функция пособия – обучать, нести знания, повышать уровень политического образования.

– Достоинством этой книги в первую очередь является то, что в ней рассматриваются как теоретические, так и практические вопросы партийного строительства с учетом передового международного опыта, – сказал он на презентации.

Эксперты отметили, что при подготовке учтены такие аспекты, как доступность материала, облегченная подача с активным использованием инфографики. Книга вызовет интерес не только у слушателей Школы политического менеджмента партии «Нур Отан», но и всех, кто интересуется вопросами партийно-политического строительства, уделяет внимание своему политологическому образованию. 

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