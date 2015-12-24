Аким области Даниал Ахметов в своем выступлении представил пошаговый и выверенный план действий на предстоящий период в сфере финансового сектора, приватизации, бюджетной, социальной, инвестиционной политики.

Благодаря неплохому заделу, полученному в текущем году, восток страны вправе рассчитывать на сохранение основных показателей социально-экономического развития, несмотря на трудности, вызванные мировым экономическим кризисом. За прошедший период проделана большая работа, в том числе по привлечению в регион частных инвестиций, реализации крупных концессионных проектов, увеличению темпов жилищного строительства.

По словам докладчика, разработанный Правительством Антикризисный план действий, предусматривающий меры по стабилизации реального сектора экономики, повышению экспортного потенциала производств, привлечению инвестиций, созданию дополнительных рабочих мест, ставит непростые, но выполнимые задачи. В соответствии с ним к 2020 году реальный среднегодовой темп экономического роста (ИФО) должен сложиться на уровне 5%, производительность труда – увеличиться в 2 раза.

В рамках первого направления «Стабилизация финансового сектора» Главой государства в Послании даны конкретные поручения, которые нацелены на выполнение одной из основных задач – «жить по средствам». В 2016 году базовые расходы областного бюджета предполагается сократить на 7,8 млрд тенге, но при этом все социальные обязательства государства будут сохранены в полном объеме. В числе принимаемых мер по оптимизации расходов принято решение отказаться от аренды помещений и разместить учреждения бюджетной сферы в зданиях коммунальной собственности.

Почти 2 млрд тенге сэкономит для государственного бюджета разработанная в регионе программа энергосбережения. В частности, сельские школы и медучреждения перейдут на обогрев в зимнее время года пиролизными котлами.

Сегодня в области разрабатывается Комплексный план приватизации на 2016–2020 годы, благодаря чему в бюджет будут привлечены дополнительные инвестиции. В соответствии с поручением Главы государства инвестиционная политика в ВКО строится на основе тесного взаимодействия с международными институтами развития. Создан региональный совет по привлечению инвесторов и улучшению инвестиционного климата с использованием принципа «единого окна». На системной основе проводится работа по реализации крупных проектов совместно с Европейским банком реконструкции и развития. Налажено сотрудничество с приграничными регионами по продвижению товаров, производимых на территории Восточного Казахстана.

В рамках государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» реализуются автодорожные проекты «Астана – Усть-Каменогорск» и «Алматы – Усть-Каменогорск», а также «Строительство первой очереди высоковольтной линии Экибастуз – Семей – Усть-Каменогорск» протяженностью 705 км. Запланированы строительство ТЭЦ-3 в городе Семее, Тургусунской ГЭС-2, ГЭС-3, ветровой электростанции Таинты в Уланском районе.

Общая сумма инвестиционных и концессионных проектов Восточно-Казахстанской облас­ти, планируемых к реализации в 2016–2018 годах составляет 625 млрд тенге. Основной упор делается на реализацию Карты индустриализации. В 2015–2019 годы будет реализовано 35 проектов на сумму 670,6 млрд тенге и создано 10,5 тыс. рабочих мест. Наиболее значимые из них – строительство Актогайского ГОКа и автозавода полного цикла, технопарка по производству автокомпонентов в Усть-Каменогорске.

Одним из основных направлений инвестиционной политики, по мнению главы региона, должно стать техническое и профессиональное образование. На сегодня ведется работа по созданию Ресурсных центров по подготовке кадров по опыту Германии, Сингапура, Канады и Австралии. С 2017 года будет внедряться комплексная программа по проекту бесплатного профессионального образования.

В регионе разработан Комплексный план по развитию трехъязычия на 2015–2019 годы, что позволит в значительной степени повысить профессиональную компетентность учителей языковых дисциплин.

Большой блок мероприятий на востоке страны разработан в рамках направления, определяющего новую социальную политику. Например, в соответствии с пилотным проектом «Өрлеу» будут продолжены выплаты обу­словленной денежной помощи малообеспеченным семьям восточноказахстанцев.

Акимами городов и районов созданы временные стабилизационные фонды основных социально значимых продовольственных товаров, которые реализуются по ценам ниже рыночных в 54 социальных магазинах «Ардагер» и 919 социальных уголках торговых центров. С этой целью у сельхозпроизводителей закуп­лено 9 700 тонн плодоовощной продукции.

В обсуждении Послания также приняли участие президент АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» Асем Мамутова, генеральный директор ТОО «ВостокАгроХолдинг» Ержан Нурбаев, председатель правления общественного объединения «Федерация женщин «Status» Ирина Унжакова и руководитель молодежного объединения АО «Ульбинский металлургический завод» Михаил Байтеряков. Объединяющей для всех прозвучавших на активе выступлений стала мысль о том, что в условиях новой глобальной реальности главным фактором успеха является поиск новых возможностей. В полной мере вышесказанное удается ведущему предприятию региона – АО УК «ТМК». Хороших результатов по ряду направлений развития АПК удается достичь сегодня и восточноказахстанским сельхозпроизводителям.

Аким ВКО Даниал Ахметов призвал участников областного актива мобилизовать усилия и направить их на реализацию разработанного пошагового плана действий, от четкого и оперативного выполнения которого зависит благополучие региона и страны в целом.