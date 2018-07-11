​Вывести из тени

354
Гуляим Тулешева

Так, Министерство труда и социальной защиты населения РК сейчас работает над рядом инструментов, которые позволят вывести из тени тех, кто трудится в сфере неформальной занятости либо занимается предпринимательской деятельностью без надлежащего юридического оформления своего дела. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Правительства рассказал вице-министр МТСЗН Нуржан Альтаев.

На сегодня для таких категорий казахстанцев ведомство собирается предложить хорошую возможность по беспрепятственной оплате единого совокупного платежа (ЕСП).

– Неформально занятых людей необходимо ввести в структуру социальной обеспеченности. Работающие без заключения индивидуальных трудовых договоров очень рискуют, поскольку в случае болезни, беременности либо достижения пенсионного возраста могут оказаться без определенной социальной помощи, – отметил Нуржан Альтаев.

По его словам, законопроект по единому совокупному платежу разработан и уже внесен в Правительство. Планируется, что с сентября его будут рассматривать в Мажилисе Парламента. ЕСП предназначен для основных категорий самозанятых, к которым будут отнесены работники личного подсобного хозяйства, неоп­лачиваемые работники семейных предприятий, предприниматели с оборотом менее 100 МЗП в год и не имеющие наемных работников.

По мнению разработчиков, введение ЕСП придаст стимул для формализации вышеуказанных категорий и позволит вовлечь их в систему социального страхования и пенсионного обеспечения, снизить финансовую нагрузку и упростить процессы регистрации, оплаты и администрирования.

Отвечая на вопрос, возможно ли, что часть людей намеренно перейдет в категорию неформально занятых с целью выплаты ЕСП, сумма которого будет меньше нынешнего налога, вице-министр ответил, что такой риск существует.

– Мы совместно с Комитетом госдоходов Минфина, Министерством национальной экономики примерно просчитали эти риски. Понимаем, что какая-то часть, возможно, действительно перейдет из действующего режима оплаты в сторону ЕСП. Однако эксперты также предполагают, что таких людей будет намного меньше, чем тех, кого выведут в правовое поле только за счет ЕСП, – отметил Нуржан Альтаев.

По информации вице-министра, в рамках реализации Программы продуктивной занятости в нынешнем году 14 тыс. человек получат микрокредиты сроком на 7 лет под 6% годовых. Если у человека не хватает залогов, то государство готово предоставить до 85% гарантирования этих кредитов. В городах Астане, Алматы, Атырау, Актау сумма займа составляет до 19 млн тенге, что связано с высокой стоимостью недвижимости и аренды в данных регионах. На селе сумма не превысит 12 млн тенге.

– С начала года выдано почти 15 миллиардов тенге, и прошедшие обучение по программе «Бастау Бизнес» уже начали заниматься предпринимательством, – сообщил спикер.

В ходе пресс-конференции были подняты также вопросы трудоуст­ройства молодежи, повышения цифровой грамотности. 

