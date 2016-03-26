​Вывести из «тени»

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Юрий ЛИ, Кызылорда

Вчера в областном центре коммуникаций состоялся брифинг заместителя начальника департамента государственных доходов (ДГД) по Кызылор­динской области Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Гани Сейтжанулы. Он рассказал о приоритетах деятельности Службы экономических расследований департамента и подвел итоги работы нового ведомства в минувшем году.

По его словам, в 2015 году СЭР было выявлено 326 уголовных правонарушений, окончено производство 295 уголовных дел и 106 – направлены в суд. В то же время государству был возмещен ущерб на сумму свыше 4,7 млрд тенге, в доход государства обращено имущества на 56 млн тенге и конфискованных товаров почти на 19 млн тенге.

Говоря о приоритетных задачах ведомства, заместитель начальника ДГД напомнил, что основной акцент в деятельности СЭР делает на реальное улучшение криминогенной ситуации в сфере теневой экономики, принятие мер по увеличению платежей в бюджет, возмещение ущерба и профилактику экономических преступлений. Было отмечено, что за 2015 год в сфере теневой экономики, в которую входят лжепредпринимательство, незаконный оборот алкоголя, нефти и нефтепродуктов, контрафактной продукции, игорный бизнес, банкрот­ство, фальшивомонетничество, выявлено 181 преступление.

Значительная сумма, 4,5 млрд тенге, возмещена в бюджет по фактам уклонения от уплаты налогов. Активно работала СЭР в Приаралье по выявлению фактов хищений, растрат и нецелевого использования бюджетных средств. По этому направлению окончено производством 51 уголовное дело с возмещением ущерба на сумму 24,4 млн тенге. Еще 75 млн тенге по двум пресеченным преступ­лениям были возвращены в Национальный фонд РК. Рассказал Г. Сейтжанулы и о работе СЭР по выявлению и пресечению источников и каналов финансирования терроризма и экстремизма, борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ.

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