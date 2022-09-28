Вывести из "тени" рынок арендного жилья требует депутат

Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Екатерина Смышляева требует вывести из "тени" рынок арендного жилья. Соответствующий депутатский запрос она озвучила на пленарном заседании палаты, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Депутат отметила, что в последние дни в связи с известными событиями одной из самых обсуждаемых тем являются дефицит и цены на арендное жилье.

"Назначаются виновные, предлагаются меры по сокращению спроса. Но у данной проблемы есть и другая сторона. Большая часть рынка арендного жилья находится в "тени". Первые "звонки" о том, что с рынком арендного жилья что-то не так, мы услышали в тот момент, когда Министерством индустрии и инфраструктурного развития была введена программа субсидирования арендной платы для отдельных социальных категорий граждан. На эти цели в текущем году выделено 40 млрд тенге, из которых на сегодня освоено меньше 10%. Неужели у нас так мало нуждающихся? Дело не в этом, а в том, что для получения субсидий этой категорией граждан необходимо было найти "белого" арендодателя, а это оказалось довольно сложно, особенно в случае съема недорогого жилья", – озвучила проблему депутат.

Но ситуация с выводом из "тени" арендного бизнеса не меняется, считает Екатерина Смышляева, по ее мнению, резко возросший до ажиотажного спрос на арендное жилье, активно подогреваемый в информационном поле, послужил триггером текущей ситуации.

"Настало время спекуляций, безнравственных выселений в угоду сиюминутному заработку и другим бесчинствам. При этом арендаторы изменить ситуацию не могут, у большей части нет на руках даже договоров аренды, где прописаны цены и условия выселения. Однако какой бы серьезной не была текущая ситуация, нужно признать, что она временная. Ажиотаж спадет, рынок успокоится. Но впереди реализация новой жилищной политики, где львиная доля надежд Правительства приходится на частный фонд арендного жилья", – обратила внимание депутат.

В связи с социальной значимостью данного вида предпринимательской деятельности депутат считает необходимым усилить администрирование существующих регуляторных механизмов на арендном рынке.

"А для вывода из "тени" недобросовестных арендодателей использовать не только "кнут", но и "пряник", по опыту стран, где частный арендный рынок работает цивилизованно. Арендодателю должно стать выгодно работать официально, начать учет частного арендного фонда, используя современные цифровые решения, организовать публичное разъяснение прав и обязанностей арендаторов и собственников квартир", – сказала Екатерина Смышляева.