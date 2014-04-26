Вывести из «тени»

Экономика
675

Одним из главных докладчиков на форуме стал начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (ДБЭКП) по городу Алматы Амирхан Аманбаев, отметивший, что финансовая полиция – один из важнейших институтов защиты законности и правопорядка. Именно на нее возложены задачи по борьбе с экономической преступностью и коррупцией, воспитанию правовой культуры в обществе.

Выступающий сообщил, что Агентство РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью в свете Указа Президента страны «О кардинальных мерах по улучшению условий для предпринимательской деятельности» наладило сотрудничество с такими компетентными органами европейских и азиатских стран, как Организация экономического сотрудничества и развития, Международная ассоциация антикоррупционных ведомств, Международная антикоррупционная академия, Межгосударственный совет по противодействию коррупции государств – участников СНГ и Координационный совет руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ.

– По вопросам противодействия коррупции агентство подписало 19 соглашений с Францией, Италией, Испанией, Китаем и странами СНГ. А с 2013 года Казахстан стал полноправным членом Международной антикоррупционной академии, – отметил А. Аманбаев. – Это позволит создать правовую основу сотрудничества и взаимодействия для повышения квалификации и изучения положительного международного опыта.

Кроме того, в конце прошлого года в агентство поступило приглашение от Совета Европы стать членом Группы государств против коррупции. Вступление Казахстана в эту организацию, как пояснил А. Аманбаев, помимо приближения национального антикоррупционного законодательства к европейским стандартам, создаст крепкую основу для сотрудничества с государствами-участниками. Ведется и работа по подписанию соглашения с Европейским бюро по борьбе с мошенничеством.

При активном участии агентства Казахстан вступил в Инициативу прозрачности добывающих отрас­лей. Идет работа над тем, чтобы информация о сумме уплаченных компаниями налогов, контрактах о недропользовании, инвестиционных проектах и других документах предприятий, работающих в добывающем секторе, стала доступной общественности.

Амирхан Аманбаев считает, что основной мерой, принятой в нынешнем году для поддержки малого и среднего бизнеса, стало подписание Главой государства Указа «О кардинальных мерах по улучшению условий для предпринимательской деятельности». Агентство, исполняя этот документ, исключило проведение проверок по анонимным обращениям, по общеуголовным преступлениям и в случаях, когда нанесенный ущерб не превышает порогового значения для наступления уголовной ответственности. Не допускается также вмешательство в гражданско-правовые отношения, приостановление финполом предпринимательской деятельности. 

Тем самым органы финпола отказались от повальных проверок бизнеса и сориентировали  деятельность на выявление противоправных действий в теневой экономике, а также на борьбу с хищением бюджетных средств. Принятые меры позволили в 5 раз сократить количество проверок предпринимателей.

Раушан ШУЛЕМБАЕВА,
[email protected]

Популярное

Все
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)
Елена Рыбакина одолела победительницу "Ролан Гаррос" и вышла в финал турнира в Риме
Пьяную актюбинку задержали за прогулку по улице в полицейской форме
ЧМ-2023 по хоккею. Сборная Казахстана одержала победу
Житель Жетысу вырастил плантацию марихуаны
Премьер-министр Италии и президент Сингапура приедут в Казахстан
12 человек задержали после драки в Кызылорде (видео)
Четыре иностранца погибли в огненном ДТП с грузовиком в Атырау (видео)
Вопросы расширения торговых и транспортных связей между ЕC и Центральной Азией обсудили на экономическом форуме
Массовую гибель сайгаков расследуют в Западно-Казахстанской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
Дело о спецЦОНах передано в суд
Массовая драка закончилась стрельбой во дворе многоэтажного дома в Кызылорде
Причину гибели семьи озвучили санврачи в Алматинской области
Современную систему орошения полей начнут производить в Казахстане
Из Казахстана пытались вывезти около 100 тысяч незадекларированных евро
В Уральске пропавшую школьницу нашли на крыше многоэтажки
В Алматы мопедист сбил полицейского после требования остановиться
Елена Рыбакина победила на старте турнира в Риме
Проблемы экспортных поставок Казахстана в Китай обсудили в главном таможенном управлении КНР
Нарушения в сфере медобследования беременных выявили в Актау
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Авиакомпания "FlyArystan" объяснила, почему пассажиры не могут вылететь из Кызылорды в Астану
Нарушения выявили в "Озенмунайгазе"
Ташкенбай завоевал первое золото на ЧМ-2023 по боксу в Ташкенте
Вокруг да около науки
На Евровидении победила певица из Швеции
Антикор начал расследование в отношении главы столичного управления Алии Кожабаевой
В Турции проходят выборы президента и парламента
Питбуль разорвал лицо трёхлетней девочке в Костанайской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Пять новаций Социального кодекса
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Объявлены даты ЕНТ-2023
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы

Читайте также

Вопросы расширения торговых и транспортных связей между ЕC …
Казахстан планирует сократить срок прохождения транзита из …
Реализацию новых инвестпроектов в Казахстане обсудил Смаило…
Казахстан готов нарастить экспорт продукции в Европу по 175…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]