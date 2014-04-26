Вывести из «тени»

Одним из главных докладчиков на форуме стал начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (ДБЭКП) по городу Алматы Амирхан Аманбаев, отметивший, что финансовая полиция – один из важнейших институтов защиты законности и правопорядка. Именно на нее возложены задачи по борьбе с экономической преступностью и коррупцией, воспитанию правовой культуры в обществе.

Выступающий сообщил, что Агентство РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью в свете Указа Президента страны «О кардинальных мерах по улучшению условий для предпринимательской деятельности» наладило сотрудничество с такими компетентными органами европейских и азиатских стран, как Организация экономического сотрудничества и развития, Международная ассоциация антикоррупционных ведомств, Международная антикоррупционная академия, Межгосударственный совет по противодействию коррупции государств – участников СНГ и Координационный совет руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ.

– По вопросам противодействия коррупции агентство подписало 19 соглашений с Францией, Италией, Испанией, Китаем и странами СНГ. А с 2013 года Казахстан стал полноправным членом Международной антикоррупционной академии, – отметил А. Аманбаев. – Это позволит создать правовую основу сотрудничества и взаимодействия для повышения квалификации и изучения положительного международного опыта.

Кроме того, в конце прошлого года в агентство поступило приглашение от Совета Европы стать членом Группы государств против коррупции. Вступление Казахстана в эту организацию, как пояснил А. Аманбаев, помимо приближения национального антикоррупционного законодательства к европейским стандартам, создаст крепкую основу для сотрудничества с государствами-участниками. Ведется и работа по подписанию соглашения с Европейским бюро по борьбе с мошенничеством.

При активном участии агентства Казахстан вступил в Инициативу прозрачности добывающих отрас­лей. Идет работа над тем, чтобы информация о сумме уплаченных компаниями налогов, контрактах о недропользовании, инвестиционных проектах и других документах предприятий, работающих в добывающем секторе, стала доступной общественности.

Амирхан Аманбаев считает, что основной мерой, принятой в нынешнем году для поддержки малого и среднего бизнеса, стало подписание Главой государства Указа «О кардинальных мерах по улучшению условий для предпринимательской деятельности». Агентство, исполняя этот документ, исключило проведение проверок по анонимным обращениям, по общеуголовным преступлениям и в случаях, когда нанесенный ущерб не превышает порогового значения для наступления уголовной ответственности. Не допускается также вмешательство в гражданско-правовые отношения, приостановление финполом предпринимательской деятельности.

Тем самым органы финпола отказались от повальных проверок бизнеса и сориентировали деятельность на выявление противоправных действий в теневой экономике, а также на борьбу с хищением бюджетных средств. Принятые меры позволили в 5 раз сократить количество проверок предпринимателей.

Раушан ШУЛЕМБАЕВА,

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