Вывезено больше тонны отходов

Как отметили в районном акимате, к сожалению, учить бережному отношению к природе и чистоте в местах отдыха нужно не только детей, но и взрослых. Для этого минувшим летом в регионе даже запустили проект «Экосақшы» по подготовке экопатрулей. Группы из молодых людей, членов общест­венных советов и полицейских обошли десятки километров пляжей на Бухтарминском водохранилище, Иртыше и популярных озерах. Раздали тысячи листовок, на фактах рассказали о губительности мусора для животных, растений, почвы, воды.

На днях на форуме экоактивистов в Алтае красной нитью прошла мысль, что в основе экологической культуры лежит личная культура. Например, экопатрули вместе с полицейскими с начала года обнаружили больше полутора сотен стихийных свалок. Одни таким варварским способом избавились от хлама после стройки или ремонта, другие не довезли отходы до законного полигона, решив сэкономить топливо и время…

По данным областного департамента полиции, на сегодня мобильные экопатрули работают во всех городах и райо­нах Восточного Казахстана. Их задача – предупреж­дать нарушения и напоминать об ответственном отношении к окружающей среде.

«Больше 130 несанкционированных свалок уже ликвидировано совместно с местными исполнительными органами, – пояснили в департаменте. – Всего с начала года в регионе выявлено 7,2 тысячи административных правонарушений в сфере благоустройства. Внесено 80 представлений об устранении их причин и условий».

Работа в рамках инициативы «Таза Қазақстан» продолжается на повседневной основе. У экоактивистов, сотрудников правоохранительных органов и членов районных общественных советов запланированы многочисленные встречи в школах, колледжах и вузах. «Будем объяснять, рассказывать, воспитывать, – заключили в департаменте. – Другого пути нет. А тех, кто не понимает свою ответственность, выбрасывает мусор где вздумалось, будем находить и наказывать».