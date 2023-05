Вывод военного контингента США из Афганистана, несомненно, повлияет на ситуацию в Центральной Азии В мире 3916 Юлия Полонская

МИССИЯ ВЫПОЛНЕНА?

Спустя почти два десятилетия после начала в Афганистане военной операции США приняли решение завершить свою миссию в этой стране. Сегодня процесс вывода войск осуществлен уже на 30–40%, но ни у кого нет общего понимания того, как отразится он на судьбе истерзанного войной государства и всего Центрально-Азиатского региона.



Президент США Джо Байден объявил, что американские военнослужащие начнут покидать Афганистан 1 мая, а завершится процесс к 11 сентября – 20-й годовщине терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. И это очень символично, ведь именно та трагедия и стала поводом для развертывания самой масштабной антитеррористической акции Штатов за пределами своей страны.



Ранее дату вывода американских войск из Афганистана утвердил предшественник Байдена – Дональд Трамп. Согласно его плану, этот процесс должен был уже завершиться к 1 мая. Перенос сроков на 5 месяцев связан с техническими трудностями – военные США просто не успели бы к маю забрать весь свой арсенал.

Причины сворачивания антитеррористической кампании, скорее всего, лежат в экономической плоскости: американскому бюджету она стоила более 800 млрд долларов. Администрация Трампа, отличавшаяся приверженностью аргументам финансовой целесообразности, не видела смысла тратиться на войну, у которой уже давно нет никаких конкретных целей. А для страны, оптимизирующей ресурсы для решения внутренних экономических проблем, борьба с мировым терроризмом стала представлять не первоочередную задачу. Весомость этих аргументов подтвердила и программа нового хозяина Белого дома.



– Пора завершить самую долгую войну в нашей истории. Настало время американским войскам вернуться домой, – отметил президент США Джо Байден в телеобращении к нации.



Вслед за США покинуть страну решил и блок НАТО. В обнародованном 14 апреля заявлении альянса говорится, что силы, участвующие в операции «Решительная поддержка», тоже начнут покидать страну с 1 мая.



– Наши задачи в Афганистане менялись, но главная цель была разобраться с теми, кто напал на нас 11 сентября, – отметил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. – Цель достигнута, «Аль-Каида» ослаблена, ее лидер Усама бен Ладен убит.



«Аль-Каида» действительно за последние два десятилетия постепенно трансформировалась в децентрализованную, сетевую структуру, части которой больше вовлечены в региональные дела, чем в идею общего противостояния Западу, да и сегодняшний Афганистан кардинально отличается от той расколотой страны-изгоя под управлением талибов, какой он был в момент прихода американских войск.



Однако свертывание американской военной кампании все еще несет в себе огромные риски. И если Госдеп США считает для самих Соединенных Штатов их минимальными, то для Центрально-Азиатского региона угроза безопасности велика.



– В самом Афганистане усиливается «Талибан», активизировались и террористы из «Исламского государства», которые продолжают здесь свою деятельность после разгрома в Сирии и Ираке. Боевики, открыто объявившие о «победе в войне с Америкой», не скрывают намерений силой вернуть себе контроль над страной. За последние недели они захватили район на севере страны, одну из крупнейших дамб на юге и еще один район в окрестностях Кабула. Формально талибы ведут переговоры с правительством, но атакам это не мешает, – пишет российский журналист Михаил Тищенко. – Правительство сохраняет контроль лишь над половиной районов Афганистана. Страна при этом остается одной из самых коррумпированных, и недовольство жителей коррупцией – один из факторов, который используют боевики, стремясь привлечь население на свою сторону. Из десятков миллиардов долларов, потраченных США на поддержку Афганистана, согласно отчету генерального инспектора по восстановлению страны, около трети было растрачено или разворовано.



Есть еще одна активная в северном Афганистане группировка, которую Кабул называет «Джундалла». Также существует «Исламское государство Ирака и Леванта – Хорасан» (ИГХ), отделение террористической организации «Исламское государство», известное попытками создания халифата в ряде районов Сирии и Ирака.

Число бойцов ИГХ в северном Афганистане на 20 февраля 2019 года насчитывало около 3 тыс. Сейчас на приграничных территориях находится примерно 16 700 боевиков, из которых 6 370 – иностранные наемники. В мае 2019-го глава российской Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил, что около 5 тыс. участников террористических групп сосредоточено «у границ стран СНГ на севере Афганистана».



Специалисты по Ближнему Востоку, работающие внутри страны, считают, что намеченный вывод войск может качнуть ситуацию в любую сторону. Либо афганцы быстрыми темпами начнут учиться жить и решать свои проблемы без внешнего участия, либо страна снова погрязнет в насилии, а первым признакам открытого общества придет конец.



– Лучшее, что может произойти, – если период, отведенный для вывода, окажется катализатором, подтолкнет стороны к принятию решений, – считает исполнительный директор Института исследований вопросов войны и мира в Кабуле Тамим Асей. – Они либо достигнут к сентябрю каких-либо политических соглашений, либо окончательно втянутся в гражданскую войну по сирийскому сценарию. Меня больше всего беспокоит, что вывод войск обусловлен сроками, а не условиями. Талибы просто выждут, когда американцы уйдут, после чего не будут церемониться.



По мнению главы Аналитического центра афганской проблематики (AREU) Орзалы Немата, афганскому народу очень помогло бы, если бы президент Байден определил условия вывода американских войск, в частности, нулевое число убийств со стороны всех задействованных сторон в период с мая по сентябрь.

Согласна с ним и директор азиатской программы Международной кризисной группы и экс-сотрудница Госдепа США Лорел Миллер.



НЕ БУДЕМ ПРОЩАТЬСЯ

С момента принятия президентом Джо Байденом решения о выводе войск Пентагон для вывоза военных грузов осуществил примерно 300 рейсов военно-транспортных самолетов C-17. Кроме того, 13 тыс. единиц военного имущества было направлено Управлению тылового обеспечения Минобороны для уничтожения.



Американские военнослужащие уже передали в распоряжение Министерства обороны Афганистана 6 баз в разных провинциях, таковы данные командования войск США. На пике операции в 2010–2013 годах численность американских войск и их союзников в Афганистане превышала 150 тыс. человек. На конец апреля в стране, по данным Пентагона, находились 2,5 тыс. американских солдат и офицеров.



В последнее десятилетие, когда численность иностранных вооруженных сил в Афганистане сократилась, боевые действия вновь распространились по всей стране. Если после начала кампании под предводительством США районы к югу от центральноазиатской границы были относительно спокойными, то за последние 8 лет ситуация с безопасностью ухудшилась в связи с ростом влияния «Талибана» в приграничных с Туркменистаном и Таджикистаном районах.



Источники сообщают о захватах или убийствах таджикских и узбекских граждан в провинциях Бадахшан, Тахар и Кундуз и Балх. Боевики также нападали на людей в провинциях Джаузджан, Фарьяб, Бадгис, граничащих с Туркменистаном.



Планируется, что к сентябрю в Афганистане останется лишь ограниченный военный контингент для охраны дипломатов. Но, возможно, ситуация окажется и иной. В частности, издание New York Times сообщило: официальные лица США контактировали с властями Казахстана, Узбекистана и Таджикистана по поводу возможности использования баз в регионе. Следуя более поздней информации, предпочтительным вариантом выбраны последние две страны, находящиеся по соседству с Афганистаном. Их недавно посетил официальный представитель США Залмай Халилзад.



Заключение подобной сделки между Вашингтоном и странами Центральной Азии «не стало бы чем-то новым, так как в этом регионе ранее размещались военные силы США и других стран НАТО», считает обозреватель New York Times Брюс Панниер.



– Обеспечение безопасности стало большой проблемой для Центральной Азии с тех пор, как боевики «Талибана» появились буквально в шаге от региона, – пишет он. – Когда талибы захватили Кабул в сентябре 1996 года, между Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном наблюдалась редкостная сплоченность. Они объединились против общего врага – «Талибана» и его исламистской идеологии. К лету 2001 года талибы контролировали около 95% Афганистана. В связи с этим кыргызское, таджикское и узбекское правительства позволили США и их союзникам использовать свою территорию для ведения кампании против «Талибана» и поддерживающих его террористов.



В результате американские силы были размещены на базе Ханабад в Узбекистане, в аэропорту Бишкека в Кыргызстане и на короткий промежуток времени на аэродроме в Кулябе (Таджикистан).



Союзники по НАТО также были дислоцированы в Центральной Азии. Германия использовала базу недалеко от Термеза в Узбекистане, а французские военные – аэродром недалеко от столицы Таджикистана.



– Новое сотрудничество окупилось практически сразу, – утверждает журналист. – Южные границы Центральной Азии были в безопасности, по крайней мере, на какое-то время. Однако конфликт внутри Афганистана продолжался, и после первоначального затишья стало очевидно, что талибы перегруппировались и что боевые действия в ближайшее время не прекратятся. При этом длительные сроки пребывания войск США и их союзников на базах в Центральной Азии становились проблемой, в первую очередь для России. Во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в начале июля 2005 года ее члены – Китай и Россия – поддержали позицию Узбекистана и помогли разработать заключительное заявление, в котором говорилось, что «членам антитеррористической коалиции» в Афганистане необходимо установить сроки вывода военных с баз из стран – участниц ШОС.



Американские войска покинули Узбекистан к концу 2005 года, хотя немецкие войска продолжали находиться в Термезе. Использование НАТО аэропорта Душанбе постепенно сокращалось, и последние войска ушли в 2014 году. База США в аэропорту Бишкека стала постоянным источником критики со стороны различных кыргызских политиков, она также закрылась в 2014-м.



ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ

После вывода американских войск из Афганистана страны Центральной Азии могут выбрать и другой вариант – опереться в деле обеспечения безопасности в регионе на ресурсы ОДКБ. У Казахстана уже есть большой опыт гуманитарной деятельности в рамках этой организации.



Наша страна установила дипломатические отношения с Исламской Республикой Афганистан (ИРА) 12 февраля 1992 года. Посольство ИРА в РК открылось в 1993-м и сначала находилось в Алматы, а в 2005-м было передислоцировано в столицу Казахстана.



В ИРА с 2002 года действует дипломатическая миссия Казахстана, которая в 2003-м была преобразована в посольство. Казахстан входит в рабочую группу ОДКБ-Афганистан, контактную группу по взаимодействию и координации усилий стран – членов ШОС в проектах по восстановлению этой страны.



В 2014 году был принят Закон «Об официальной помощи развитию», где наша страна официально взяла на себя обязательства содействовать развитию государств-партнеров, в том числе и Афганистана. А в 2017-м Президент РК подписал Указ «Об основных направлениях государственной политики Республики Казахстан в сфере официальной помощи развитию до 2020 года», и Афганистан занимает в нем отдельное место.



В частности, в документе указывается, что при определении географических приоритетов РК учитывались вызовы глобального развития, национальный потенциал и имеющиеся ресурсы. Напряженная военно-политическая ситуация в Афганистане, угроза терроризма и экстремизма, наркотрафика, исходящего из этой страны, воздействуют на региональную безопасность в Центральной Азии. В связи с этим Казахстан выделил средства в размере 6 млн долларов в 2016 и 2018 годах на поддержку афганских национальных сил обороны и безопасности (АНСОБ) в соответствующий Трастовый фонд НАТО.



Наша страна убеждена, что решить афганскую проблему можно, основываясь на трех подходах: взаимозависимости безопасности и развития, регионального подхода к обеспечению безопасности и развития, а также приняв скоординированную комплексную и региональную стратегию развития в целях повышения уровня международной гуманитарной помощи со стороны структур ООН и других доноров.



Профессор факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Казанцев рассказал BBC, что с выводом иностранного контингента из Афганистана может возникнуть «эффект домино». Этим термином описывались события в различных регионах мира в XX веке, когда становление коммунистического режима в одной стране приводило к таким же последствиям в других. В этот раз Андрей Казанцев опасается распространения хаоса и нестабильности по всему региону.



– Такая же ситуация была в 1990-е годы в соседних с Афганистаном странах. Советские войска вышли из Афганистана, и рухнул режим Мохаммада Наджибуллы, моджахеды между собой переругались, дальше началась гражданская война в Таджикистане, рухнула таджико-афганская граница, а дальше эта ситуация начала потихоньку расползаться по всему региону, – отметил он.



Страны ОДКБ в этом контексте внимательно следят за ситуацией. По сообщению ВВС от 1 мая, министр обороны России Сергей Шойгу провел мини-турне по центральноазиатским странам. Он побывал в Таджикистане, а затем прилетел в Узбекистан. Там министр обороны РФ представил программу стратегического партнерства двух стран в военной области на 2021–2025 годы, разработанную впервые. В Таджикистане Шойгу подписал соглашение о создании объединенной системы противовоздушной обороны и поучаствовал в заседании совета министров обороны стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

– На фоне деградации обстановки в соседнем Афганистане осуществляем планирование совместного отражения возможных угроз, отрабатываем вопросы практического взаимодействия в ходе учений, – так сам Шойгу объяснил цели поездки в Таджикистан.



В регионе есть еще один сильный игрок, который пока «отмалчивается», – Китай, но международные политические эксперты давно ждут его слова. Недавно тема безопасности в Центральной Азии, например, обсуждалась на переговорах C + C5 (Китай и 5 центральноазиатских республик). Тогда официальный Пекин заметил, что соседям Афганистана, включая Узбекистан и Таджикистан, следует занять скоординированную позицию в нынешней ситуации.

А пока мировые державы решают судьбу Афганистана, вот уже более 40 лет эта страна остается одной из самых горячих точек на планете.