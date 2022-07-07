Вывоз семян подсолнечника ограничили в Казахстане

До 30 сентября вводятся квоты на вывоз с территории Республики Казахстан семян подсолнечника. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, передает Kazpravda.kz.

"Приказом и.о. министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 5 июля 2022 года № 214 "О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан" вводятся количественные ограничения (квоты) на вывоз с территории Республики Казахстан семян подсолнечника. Ограничения вводятся с 8 июля и действуют до 30 сентября", - говорится в информации.

Количественные ограничения на вывоз семян подсолнечника вводятся в целях обеспечения продовольственной безопасности республики, пояснили в КГД.

"При этом товары, помещенные и выпущенные по таможенной процедуре экспорта согласно таможенному законодательству РК и ЕАЭС до дня введения в действие приказа, подлежат беспрепятственному вывозу с территории Республики Казахстан", - добавили в ведомстве.