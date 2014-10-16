Выяснена причина появления огней в небе над Челябинском

Разноцветные облака, шары и фигуры, перемещавшиеся по небу над городом этой ночью, появились в результате репетиции лазерного шоу цирка Демидовых, передает kazpravda.kz со ссылкой на портал Лента.ру.
"Мы совершенно не хотели вас пугать, наоборот, мы приготовили бесплатное лазерное шоу, которое вы могли сегодня наблюдать", – сообщил челябинцам старший администратор цирка Иван Романов. По его словам, световое представление было заранее согласовано с военными, администрацией города и даже системой ПВО.
Необычное свечение в небе привлекло минувшей ночью внимание жителей Челябинска и вызвало дискуссии в социальных сетях. Некоторые пользователи предполагали, что над городом находятся "неопознанные летающие объекты", другие подозревали, что наблюдают последствия выброса на одном из предприятий. Как поясняют местные СМИ, после падения метеорита жители региона готовы в подобных случаях искать самые разные объяснения происходящему.
15 февраля 2013 года в небе над Челябинской областью взорвался метеорит диаметром от 17 до 20 метров и массой около 10 тыс. тонн. Ударные волны повредили значительное число зданий. Через несколько дней после падения метеорита наблюдалось появление аномальных серебристых облаков, вызванное попаданием его частиц в атмосферу.
