В Фонде соцмедстрахования высказались о задержании экс-главы филиала по Мангистауской области

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"НАО "Фонд социального медицинского страхования" касательно информации о задержании экс-руководителя филиала по Мангистауской области Руслана Бектубаева сообщает, что материалы для инициирования расследования в уполномоченные органы были предоставлены руководством НАО "ФСМС", – обозначили в фонде.

С февраля по август 2022 года фонд инициировал комплексную проверку работы своих филиалов во всех регионах. И проведенная в июне проверка Мангистауской области за 2017-2021 годы позволила выявить ряд нарушений, допущенных при заключении договоров закупа медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи и в системе обязательного социального медицинского страхования.

"Проверка показала, что имели место приписки, а именно фиктивное оказание медицинских услуг и занесение данных о них в мединформсистемы. Так, были выявлены факты мнимой медицинской помощи. В августе 2022 года по данному факту фонд направил обращение в соответствующие органы для принятия процессуального решения", – резюмировали в ФСМС.