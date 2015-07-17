Выявить «группы риска»

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Юрий КЛЫКОВ, пресс-служба ДВД СКО
Сотрудники УВД Петропавловска приняли участие в расширенном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города. Работа комиссии прошла под председательством заместителя акима города Елены Балло, с приглашением представителей местных исполнительных и правоохранительных органов, депутатов маслихата, директоров школ областного центра. На повестку дня был вынесен вопрос межведомственного взаимодействия заинтересованных органов по профилактике прес­туплений, в том числе посягающих на половую неприкосновенность несовершеннолетних, меры предупреждения суицидального поведения среди подростков.
В Петропавловске насчитывается свыше 20 300 учащихся школ. Из них 1 380 детей из малообеспеченных, многодетных семей и других социально уязвимых слоев. Как было отмечено ювенальными полицейскими, с целью обеспечения безопасности ребят в 34 школах и 9 дошкольных организациях имеются камеры видеонаблюдения. Требуется установка камер еще в 19 детсадах. Как уточнил заместитель начальника УВД Пет­ропавловска майор полиции Асан Смагулов, наличие видеокамер в школах – это действенный профилактический рычаг. Наличие камер дает воспитательный эффект и в то же время – фиксирует все правонарушения. Также видео служит доказательной базой.
В целях выявления пап и мам, не исполняющих родительские обязанности по воспитанию и содержанию детей, сотрудниками УВД совместно с учреждениями образования, общественными объединениями и прокуратурой еженедельно проводятся рейды по неблагополучным семьям. Тем не менее, как отметили сами инспекторы ювенальной полиции, данную работу необходимо активизировать. Причем совместными усилиями, с участием всех заинтересованных ведомств. Только тесное взаимодействие дает возможность оперативного обмена информацией в случаях принятия мер безопасности нахождения несовершеннолетних в условиях, когда родители не занимаются детьми. Предупреждение суицидального поведения среди подростков, профилактика в их среде правонарушений и преступлений – одна из приоритетных задач уполномоченных на это госорганов, твердо убеждены все участники заседания.
В завершение полицейским было поручено усилить работу с родителями, особое внимание уделив семьям, состоящим на учете, в рамках правового всеобуча по повышению ответственности за воспитание несовершеннолетних, повысить эффективность работы по выявлению детей «группы риска», неблагополучных семей, добиваться последовательной и результативной работы в данном направлении в течение года.

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