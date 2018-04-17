Выявлен надежный способ избежать сердечного приступа

В мире
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Употребление нескольких порций орехов каждую неделю снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе фибрилляции предсердий – самой распространенной разновидности аритмии. К такому выводу пришли шведские ученые, сообщает Lenta.ru со ссылкой на журнал Heart.    

В исследовании приняли участии более 60 тысяч шведов в возрасте 45-83 лет. Перед исследованием им необходимо было рассказать о своем рационе и пищевом поведении. Затем состояние сердечно-сосудистой системы добровольцев отслеживали в течение 17 лет. Если человек умирал раньше этого срока, ученые определяли причины смерти.
Это позволило найти связь между стилем жизни, который определялся рационом питания, наличием вредных привычек, продолжительностью жизни и другими факторами.

В ходе наблюдения было зарегистрировано 4983 сердечных приступа, из которых 917 привели к летальному исходу, 3160 случаев сердечной недостаточности, 7550 случаев фибрилляции предсердий, 972 случая сужения аортального клапана, 983 аневризмы брюшной аорты, 3782 случая ишемического инсульта головного мозга и 543 случая внутримозгового кровоизлияния.

Оказалось, что потребление орехов уменьшало риск сердечного приступа, сердечной недостаточности, фибрилляции предсердий и аневризмы брюшной аорты. Результаты варьируются в зависимости от пола и возраста, но в среднем одна-три порции орехов в месяц снижают риск аритмии всего на 3 процента, одна-две порции в неделю – на 12 процентов, более трех порций в неделю – на 18 процентов.

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