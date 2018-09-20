Выявлен простой способ сохранить здоровье и продлить жизнь

Известно, что физические упражнения способствуют созданию новых митохондрий и улучшают работу уже существующих органелл клетки. Однако влияние интенсивных тренировок, которое значительно повышает частоту сердечных сокращений, до сих пор оставалось плохо изучено.



В исследовании приняли участие восемь взрослых добровольцев, которым предложили заняться упражнениями на велотренажерах с различной интенсивностью. Умеренная физическая активность состояла из получасовых непрерывных упражнений с 50-процентным пиковым напряжением, а высокоинтенсивная активность представляла собой пять четырехминутных упражнений с пиковым напряжением в 75 процентов. Режим спринта состоял из четырех 30-секундных упражнений с максимальным напряжением, интервал между ними составлял 4,5 минуты. В конце каждой тренировки ученые измеряли уровень митохондрий в мышечных клетках бедра.



Исследователи обнаружили, что после упражнений в различных частях митохондрий изменялся уровень перекиси водорода — активной формы кислорода, которая участвует в передаче сигналов, поддерживающих исправную работу органелл клетки. Кроме того, как длительные (получасовые аэробные упражнения), так и короткие тренировки (спринт) оказывали похожий эффект. По словам ученых, результаты исследования помогут разработать рекомендации по улучшению здоровья населения.



В июне ученые Университета Алабамы в Бирмингеме (США) показали, что повреждение митохондрий играет ключевую роль в процессах старения. Так, мутации в митохондриальном гене POLG вызывает нарушение функций митохондрий, в частности дисфункцию окислительного фосфорилирования, что способствует менее эффективному запасанию энергии. В свою очередь, это приводит к развитию признаков старения, например, к появлению морщин и потере волос.

