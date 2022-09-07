Общество
Выявлены нарушения прав работников образовательных учреждений при прохождении медицинского осмотра
Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

Медосмотр оплатит работодатель

Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по ЗКО выявлены нарушения прав работников образовательных учреждений при прохождении медицинского осмотра. Как показал мониторинг, более 100 образовательных учреждений региона не обеспечили прохождение работниками обязательных периодических медицинских осмотров за счет собственных средств, что идет вразрез с Законом РК «Об образовании». В соответствии со статьей 182 Трудового кодекса РК работодатель обязан проводить за счет собственных средств обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмот­ры и предсменное медицинское освидетельствование работников в случаях, предусмотренных соглашением, коллективным договором, законодательством РК, а также при переводе на другую работу с изменениями условий труда либо при появлении признаков профессионального заболевания.

Только после вмешательства Антикоррупционной службы по ЗКО образовательные учреждения заключили договоры о проведении медицинского осмотра 3 633 работников.

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