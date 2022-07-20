Выявляемость фактов отмывания преступных доходов возросла в 4 раза – АФМ

В городе Нур-Султане проходит Международный форум Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

В работе форума принимают участие представители правоохранительных органов и подразделений финансовых разведок Беларуси, Италии, Индии, Китая, Кыргызстана, Монголии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Кроме того, приглашены представители компетентных органов, Верховного суда, генеральных прокуратур стран-участниц Евразийской группы и прокуроры из Сербии, Швеции, а также делегаты от международных организаций и диппредставительств – УНП ООН, ОБСЕ, АБР, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью СНГ, Центральноазиатский региональный информационный координационный центр, Международный учебно-методический центр финансового мониторинга, а также Посольство США.

Представители секретариата ФАТФ принимают участие в формате онлайн.

Участники форума обсудили актуальные вопросы по теме выявления, расследования и судебного рассмотрения уголовных дел в сфере отмывания преступных доходов. Затронуты вопросы законодательного урегулирования параллельных финансовых расследований, а также практический опыт других государств.

Отмечена проведённая казахстанской стороной положительная работа по совершенствованию системы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.

В ходе выступления председатель Агентства РК по финансовому мониторингу Жанат Элиманов отметил, что обеспечение стабильности в регионе в указанной сфере зависит от эффективности и оперативности взаимодействия подразделений финансовых разведок и правоохранительных органов стран Евразийской группы.

«Как во всем мире, так и в Казахстане современные вызовы и угрозы определяют приоритет в борьбе с отмыванием преступных доходов. Для принятия надлежащих мер в этом направлении нами активно применяется институт параллельных финансовых расследований по принципу «follow the money». В результате чего выявляемость фактов легализации преступных доходов увеличилась в 4 раза», – сказал Жанат Элиманов.

По поручению Главы государства усилена работа по поиску и возврату преступных активов. Она проводится с использованием возможностей АФМ в тесном сотрудничестве с подразделениями финансовых разведок иностранных государств.

Дальнейшее углубление сотрудничества стран Евразийской группы и международных партнеров позволит более эффективно бороться с финансовыми правонарушениями, а также расширит оперативные возможности возврата преступных активов.

Напомним, что Казахстан в настоящее время проходит процедуру взаимной оценки ЕАГ в рамках рекомендаций ФАТФ.

Участники выразили уверенность в том, что озвученные на международном форуме предложения найдут свое отражение в законодательных актах и будут использованы в правоприменительной практике.

В целом, на форуме выступили 26 спикеров по 25 различным темам, включая методику выявления, расследования преступлений, связанных с отмыванием преступных доходов, и рассмотрение таких дел в судах.