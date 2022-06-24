Выявлять и предупреждать

Вчера в МВД состоялся день открытых дверей, в ходе которого о планах ведомства журналистам рассказал министр Марат Ахметжанов.

По его словам, по поручению Президента Казахстана проводится большая работа для того, чтобы отечественная полицейская служба была не просто узнаваемой, но и стала ближе к народу. Особое внимание при этом уделяется реализации проектов, нацеленных на предупреждение правонарушений и выявление причин противоправных деяний.

При этом журналистов ознакомили с деятельностью Центра оперативного управления, основанной на проблемно-ориентированном подходе.

– Мы выявляем проблемы и предлагаем способы их решения, – рассказал заместитель начальника штаба МВД РК Ренат Зулхаиров. – К примеру, было зарегистрировано 40 тысяч повторных заявлений от казахстанцев. Проанализировав ситуацию, выяснили, что заявители, не дождавшись сотрудников полиции, звонят вновь. Адаптировали карту Центра оперативных управлений. Теперь видим, откуда поступают заявления, где чаще всего нуждаются в помощи стражей правопорядка, и с учетом этого скорректировали маршруты патрулирования.

Знакомя с работой центра, министр отметил, что сегодня система позволяет разделять те или иные обращения по видам (грабежи, семейно-бытовая ссора и т. д.), и отдельно остановился на росте правонарушений в Шымкенте. Как выясняется, в третьем по счету мегаполисе страны в два раза больше злостных нарушителей, чем в Нур-Султане.

О том, что южный город находится в лидерах, доказывают данные мобильного приложения «Қорғау – Опасный водитель». Системой выявлено, что в Шымкенте более пяти раз нарушали правила дорожного движения 70 тыс. водителей (в столице – 36 тыс.).

Данный сервис работает с апреля текущего года. В нем интегрированы возможности камер системы «Сергек», центров оперативного управления и мобильных приложений МВД, откуда сведения поступают на планшеты сотрудников. Это позволяет выявлять в режиме реального времени автомобили с подложными государственными регистрационными номерами, не прошедшие технический осмотр, используемые без страхового полиса и другие.

– Работа приложения позволяет полицейским реагировать оперативно и действовать на опережение, – сказал министр внутренних дел. – Задача «Қорғау» – профилактика правонарушений.

Журналистам наглядно продемонстрировали, как функционируют внедренные инструменты, в том числе кнопки SOS. Понятно, что все эти и другие методы по недопущению противоправных деяний будут расширяться, поскольку в Новом Казахстане люди должны чувствовать себя в еще большей безопасности.