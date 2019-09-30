​Выявлять риск недобросовестности…

Сайт не просто объединил 5 основных закупочных площадок, но и стал полноценным инструментом, позволяющим бизнесу видеть емкость рынка, а также существенно повысить транспарент­ность закупок и минимизировать коррупционные риски.

На портале представлены АО «ЦЭФ», Евразийский электронный портал «НУХ «Байтерек», «НУХ «КазАгро», «ФНБ Самрук-Қазына» и Nadloc.

Как сообщил на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Рустам Журсунов, «Единое окно» будет использоваться в целях защиты интересов предпринимателей для сбора проблем и предложений по совершенствованию процедур закупа и дальнейшей работы НПП с органами, отвечающими за работу торговых площадок. На портале предприниматели получат доступ к более чем 100 тыс. товаров, работ и услуг, что позволит им увеличить рынки сбыта или освоить выпуск нового вида продукции и, заключив off-take договор, повысить уровень казахстанского содержания. Появится возможность изучать объемы закупок, выбранных товаров, работ и услуг по всем площадкам, отслеживать их динамику в разрезе регионов и заказчиков, выявлять наиболее покупае­мые товары и их ценовой диапазон.

Основная задача «Единого окна закупок» – повышение прозрачности рынка регулируемых закупок, благодаря чему многие предприниматели смогут участвовать в тендерах сразу на всех крупных площадках.

– Портал даст возможность вести мониторинг и проверять сделки на коррупционные риски в режиме онлайн. Уже сейчас мы можем видеть необос­нованно заниженные или завышенные цены, сжатые сроки поставки, а также иные аномальные данные – все это потенциальные коррупционные риски, – подчеркнул первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов. – Для этого имеется аналитика, позволяющая выявлять тендеры с высокими рис­ками недобросовестности, изучать крупнейших заказчиков и поставщиков и заранее прогнозировать их шансы на победу в тендерах.

Портал постоянно обновляется, расширяется его функционал, что позволяет увеличить перечень доступных услуг и улучшить эргономику приложений на основе запросов предпринимателей.