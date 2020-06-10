​ Выйти на траекторию докризисного развития

По мнению Руслана Даленова, с учетом принимаемых мер по финансированию и кредитованию центральным и местным исполнительным органам необходимо сконцентрироваться на своевременном и эффективном исполнении Комплексного плана по восстановлению экономического роста на 2020 год, осуществлении проектов «Дорожной карты занятости», обеспечении эффективной реализации «Дорожной карты бизнеса-2025», а также программ «Экономика простых вещей», льготного кредитования субъектов МСБ и других.

В частности, по всем шести показателям положительный рост отмечается в четырех регионах. По пяти – в шести, по четырем – в четырех регионах.

Говоря о развитии по 6 экономическим показателям – обработке, сельскому хозяйству, строительству, вводу жилья, инвестициям и инфляции, – министр отметил, что в большинстве регионов наблюдается хорошая динамика.

В целом по экономике рост инвестиций в основной капитал отраслей и компаний составил 0,1%.

По инвестициям в основной капитал позитивная картина наблюдается в 15 регионах респуб­лики. При этом почти в 2 раза сумели нарастить инвестиции в Туркестанской области, более чем на треть – в Акмолинской. Снижение по данному показателю зафиксировано лишь в двух регионах: Кызылординской и Атырауской областях.

В обрабатывающей промышленности темпы роста составили 4,9%. В числе драйверов здесь выступают такие секторы, как фармацевтика, машиностроение, стройиндустрия и легкая промышленность.

В целом по республике объемы промышленного производства увеличились на 4,8%. Рост отмечается в большинстве регионов страны. Лидерами же в этой сфере являются Атырауская и Костанайская области. Снижение зафиксировано в четырех регионах: в Кызылординской, Актюбинской, Мангистауской областях, а также в Шымкенте.

В январе – апреле внешнеторговый оборот составил 28,2 млрд долларов. Экспорт сложился на уровне 18,4 млрд, импорт – 9,8 млрд долларов. Положительное сальдо торгового баланса увеличилось на 4% по сравнению с январем – апрелем прошлого года.

– Для дальнейшего восстановления экономической активнос­ти в мае текущего года принят Комплексный план на 2020 год, содержащий конкретные меры прикладного характера, в чис­ле которых создание Фонда развития промышленности. Кроме того, предусматривается кредитование предприятий обрабатывающего сектора по льготной ставке 3%, – сказал глава Мин­экономики.

За 5 месяцев темпы роста в сфере строительства составили 5,9%, по линии горной добычи – 5,2%, обрабатывающей промышленности – 4,9%, в АПК – 2,2%.

Услуги транспорта повысились на 20,7%, в том числе пассажирооборот возрос на 41,5%, оборот грузов – на 5,7%. На 10,8% увеличился объем услуг, оказанных общепитом.

Правда, с мая в последней сфере все же наблюдается восстановление отдельных сегментов. Например, на 9,2% увеличились объемы услуг связи. Есть позитивные подвижки в торговле: на 34,2% выросли объемы розничных продаж, на 26,1% – оптовых.

Как доложил министр нацио­нальной экономики Руслан Даленов, по итогам истекших 5 месяцев ВВП республики снизился на 1,7%. Годовая инфляция сложилась в пределах 6,7%, что ниже уровня прошлого месяца. Между тем в отчетном периоде наблюдалась тенденция роста промышленного производства (+4,8%) и спада деловой активности в сфере услуг (-6,2%).

Макроэкономика: факторы стабильности

По данным главы Национального банка Ерболата Досаева, за истекший период темпы рос­та цен на продовольственные товары ускорились в годовом значении до 10,7%, продолжая вносить основной вклад в инфляцию. Месячный рост остается высоким. Тем не менее в целом динамика замедлилась до 1,2% после пиковых всплесков в марте-апреле текущего года (1,7–1,9%).

Данная тенденция проявилась на фоне стабилизации динамики цен на отдельные продукты питания: мясо и мясопродукты – до 1,3% по сравнению с апрельским уровнем 1,6%, крупы – до 2% (в апреле – 3,4%). Сахар поде­шевел на 1,2% (6,2%), овощи – на 1,9% (3,1%).

В годовом значении рост цен на непродовольственные товары замедлился до 5,3%. Это произошло в результате снижения цен на ГСМ (бензин и дизельное топливо – на 0,7%).

Годовая инфляция платных услуг снизилась за месяц с 3,5 до 3% из-за временного снижения тарифов на коммунальные услуги в условиях режима чрезвычайного положения. В мае текущего года тарифы на услуги монополис­тов в целом уменьшились на 3%, в годовом выражении – на 1,9%.

– По нашим оценкам, в текущем году годовая инфляция будет складываться выше целевого коридора 4–6%. Согласно базовому сценарию, предусматривающему развитие экономики в условиях стоимости нефти марки Brent в пределах 35–40 долларов за баррель, инфляция в стране будет находиться в пределах 8–8,5%, – отметил Ерболат Досаев.

По его словам, в 2021 году по мере исчерпания эффекта переноса обменного курса на внут­ренние цены и стабилизации ситуации в экономике годовая инфляция будет постепенно замедляться. На этом фоне Национальный банк 8 июня сохранил базовую ставку на уровне 9,5% с процентным коридором в 2%.

Говоря о ситуации на валютном рынке, глава Нацбанка отметил, что в прошлом месяце рынок развивался на фоне положительных внешних и внутренних факторов. Во-первых, это рост цены на нефть, что благоприятно отражается на валютах стран – торговых партнеров Казахстана. Российский рубль в мае укрепился на 5,7% – до 70,14 рубля за доллар. В курсовом значении евро также вырос на 1,3% – до 1,11 доллара за евро.

Дополнительную поддержку национальной валюте оказали запланированные продажи валюты из Национального фонда, предпринятые в целях выделения гарантированного трансферта в республиканский бюджет. В истекшем месяце продолжали действовать принятые меры по обязательной продаже части экспортной валютной выручки компаниями квазигосударственного сектора.

Объем продаж валюты субъектами квазигосударственного сектора (КГС) в мае текущего года составил 156 млн долларов. Рост мировых цен на нефть вкупе с благоприятными внутренними факторами способствовал укреп­лению обменного курса тенге. В мае национальная валюта укрепилась на 3,1% (с 424,57 до 411,55 тенге за доллар). По итогам торгов 8 июня средний курс сложился на уровне 397,27 тенге за доллар.

Темпы кредитования экономики с начала года увеличились на 1,4% – до 14,1 трлн тенге к началу мая текущего года в результате роста долгосрочных кредитов на 1,8% (на 216,5 млрд тенге) до 12 трлн тенге. Краткосрочные кредиты сократились на 1,4% (28,8 млрд тенге) – до 2 трлн тенге.

Ставка по тенговым кредитам юридических лиц снизилась с 12,5% в марте до 12,1% в апреле, в том числе по краткосрочным кредитам – до 12% (12,4%). По долгосрочным кредитам ставка незначительно повысилась до 13,3% по сравнению с предыдущим периодом (13,1%).

В рамках поддержки экономики продолжается реализация антикризисных инициатив Главы государства. По программе льготного кредитования субъектов МСБ, пострадавших от введения режима чрезвычайного положения, предпринимателями подано более 2 040 заявок на сумму 494,4 млрд тенге. При этом выдано 1 467 кредитов на 197,6 млрд тенге. В рамках «Экономики простых вещей» банками одобрено 526 заявок на общую сумму 305,1 млрд тенге, выдано 422 займа (210,4 млрд тенге).

По программе «7–20–25» на 4 июня одобрено 18 769 заявок (216,5 млрд тенге), из них выдано 15 556 займов на сумму 183,9 млрд тенге. По рыночной ипотечной программе «Баспана хит» одобрено 29 324 заявки (244,4 млрд тенге), выдано 24 277 займов на 198 млрд тенге.

Ситуация в бюджетной сфере

Согласно информации минист­ра финансов Ерулана Жамаубаева, по итогам 5 месяцев текущего года в госбюджет поступило 3 трлн 420 млрд тенге доходов. План по этому показателю исполнен на 102,9%. Доходы рес­публиканского бюджета составили 2 трлн 111 млрд тенге (94,4%). Не исполнено по плану 125 млрд тенге.

Как пояснил по этому поводу глава Минфина, тенденция сокращения налоговых поступ­лений, начавшаяся с апреля, продолжилась и в мае текущего года. Наибольшее снижение предпринимательской активности приходится на оптовую и розничную торговлю. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года торговый оборот в целом сократился на 54%, или на 1,2 трлн тенге.

План по экспортной таможенной пошлине (ЭТП) на сырую нефть не исполнен на 4 млрд тенге, что обусловлено установленной на май нулевой ставкой ЭТП, так как средняя цена на нефть в апреле была ниже 25 долларов за баррель.

Собственные доходы местных бюджетов исполнены на 120,4%, они составили 1 трлн 309 млрд тенге. План перевыполнен на 222 млрд тенге, из них по налогам – на 224 млрд тенге.

– Во всех регионах планы доходов перевыполнены. Расходы госбюджета исполнены на 97,9%, республиканского – на 98,9%, местных бюджетов – на 97,2%. Расходы республиканского бюджета составили 5 триллионов 620 миллиардов тенге. Не освоен 61 миллиард тенге, – сообщил министр.

Основные причины неосвоения – длительное и несвоевременное проведение конкурсных процедур, длительность процедур заключения договоров и согласований документов по оплате.

Расходы местных бюджетов составили 2 трлн 606 млрд тенге. Не исполнено – 75 млрд тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 2 трлн 317 млрд тенге. По предварительным данным, на 1 июня им выделен 671 млрд тенге, из них уже освоено 96% (643 млрд тенге). Неосвоенными пока остаются 20 млрд тенге.

Ускоренными темпами

Как сообщил министр индуст­рии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, по итогам 5 месяцев объемы промышленного производства в стране выросли на 4,8%. Положительная динамика сохраняется в 13 регионах.

В горнодобывающем секторе увеличилась добыча цветных руд на 3,3% за счет наращивания объемов добычи руды на ТОО «Корпорация Казахмыс», АО «ТНК «Казхром», АО «Алюминий Казахстана». Рост добычи железных руд составил 8,9% за счет переориентации рынков сбыта с традиционных на рынки КНР, а также увеличения объемов добычи на предприятиях АО «ССГПО», ТОО «Оркен», ТОО «Bapy Mining». В связи с ростом потребления угольной продукции объем добычи угля составил 102,9%.

В обрабатывающей промышленности ИФО достиг 4,9%. Рост в этой отрасли обеспечили цветная металлургия, фармацевтика, легкая промышленность, машиностроение и другие секторы. В цветной металлургии темпы производства выросли на 6,6% за счет увеличения объемов выпуска рафинированной меди на 17%, золота в слитках – на 21%, серебра в гранулах – на 23%, проволоки медной – на 7% и другой продукции.

В черной металлургии продолжается тенденция снижения объемов производства стали. В химической промышленности производственная динамика сократилась на 2,2%. При этом снижены объемы производства на ТОО «Казфосфат» вследствие остановки печи на капитальный ремонт.

В машиностроении, наоборот, темпы производства продолжают увеличиваться. За 5 месяцев объе­мы производства в этой отрасли выросли на 18,5%. В частности, увеличился выпуск автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов на 47,1%, машин и оборудования – на 6,7%, производство прочих транс­портных средств – на 125,2%, компьютеров – на 3,8%.

В фармацевтической промышленности объем производства вырос на 21,2%, в легкой промышленности – на 10,8%. Наращивается выпуск текстильных изделий – рост на 10,7%, кожаной продукции – на 9,9% и одежды – на 6,6%.

По итогам истекшего периода общий объем контейнерных перевозок через Казахстан увеличился на 30,1% (312,4 тыс. ДФЭ) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 5 месяцев в стране введено в эксплуатацию более 4 млн кв. м жилья, что составляет 88,4% к аналогичному периоду 2019 года. В целом по республике сдано 33 479 квартир. Увеличение объе­мов ввода жилья в сравнении с прошлым годом отмечается в 9 регионах. О ситуации в сфере АПК и энергетики также доложили руководители этих ведомств.

Подводя итоги повестки заседания, глава Правительства заявил о необходимости ускоренного вывода экономики на докризисные темпы развития, чему должны способствовать все принятые меры по поддержке бизнеса и исполнению Комплекс­ного плана по восстановлению экономического роста.

Аскар Мамин указал также на необходимость активизации регионами мер по реализации Комп­лексного плана и госпрограмм, обеспечению поддержки отечественного производства, привлечению инвестиций, продвижению экспорта, сохранению и созданию постоянных рабочих мест.

– В нынешних условиях необходимо рационально и эффективно расходовать бюджетные средства. Каждый тенге должен работать на экономику, – подчерк­нул Премьер-министр.

Он также напомнил, что по итогам полугодия эффективность работы центральных госорганов и акиматов будет рассмотрена на расширенном заседании Правительства под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева.