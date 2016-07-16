​Выйти замуж на иностранца

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Александра ЗАРЕМБА, Астана

Центр Ost – West – Agentur Svetlana уже более десяти лет занимается организацией международных браков в странах Западной Европы. По данным специалистов, за последние годы в западных странах Европейского союза возрастает количество мужчин среднего возраста, которые все еще не могут найти себе спутника жизни.

– Центр уже несколько лет работает с брачными агентствами России. Пару месяцев назад к нам обратились представители Казахстана. Изучив рынок, мы узнали, что проблемы здесь аналогичны с проблемами в Российской Федерации. Скажем так: статистика соотношения мужчин и женщин равна один к восьми. А реальная статистика, наверное, один к пятнадцати, – отметила Светлана Лемке.

Директор столичного брачного агентства Татьяна Логвиненко рассказала, что клиентами их компании становятся женщины от 32 лет и старше. Зачастую многие из них имеют несколько высших образований, а также успешную карьеру, но, к сожалению, личную жизнь им построить не удалось.

– Сейчас европейки не хотят создавать семью, ведь флаг эмансипации давно был поднят. И выходит так, что здесь, в Казахстане, перебор одиноких женщин, а там, на Западе, достаточное количество мужчин-холос­тяков. Причем хорошей возрастной группы – тридцать пять лет и старше. Поэтому можно строить хорошие полноценные, а самое главное – счастливые союзы, – отметила С. Лемке.

Штаб-квартира европейского центра знакомств Ost – West – Agentur Svetlana расположена в Берлине, а представительства и офисы открыты в Дюссельдорфе, Барселоне, Риме, Лондоне, Осло, Флоренции, Лионе, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и в Астане. Цена за услугу знакомства с холостяками из Европы для казахстанок варьируется от 300 до 5 000 евро. За два месяца сотрудничества к агентам службы знакомств обратились около 30 жительниц столицы, заинтересованных в браке с иностранцами.

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