Статьи Выжили наперекор судьбе Вадим МАХИН, Алматы

Это третий, дополненный и переработанный сборник воспоминаний, вышедший за последние три года. Его авторы – те, кто в детстве пережил страшную блокаду города-героя. Два предыдущих издания были направлены Главе государства.



От начальника Канцелярии Президента страны Махмуда Касымбекова поступил ответ. В письме на имя руководителя организации блокадников Валентины Винер говорится, что Нурсултан Назарбаев ознакомился с воспоминаниями и отметил, что книги имеют "большое значение в деле воспитания в людях гуманистических качеств – патриотизма, граж­данственности, искренней любви и сострадания к ближнему. Безусловно, что героический подвиг всех тех, кто ковал нашу общую победу на полях сражений и трудовом фронте в годы Великой Отечественной войны, навсегда останется в памяти благодарных потомков".



В заключение Махмуд Касымбеков сообщает: "Глава государства передает вам и всем членам вашей организации пожелания крепкого здоровья, успехов и благополучия". Третий сборник воспоминаний казахстанцев – жителей блокадного Ленинграда также направлен в адрес Главы государства. Презентация новой книги состоялась в Алматинском государственном бизнес-колледже. Валентина Винер и ее соратники – герои книги – рассказали учащимся о своем потерянном детстве, трагедиях и страданиях, которые выпали на их долю.



Битва за Ленинград в ходе Второй мировой войны была самой продолжительной. За годы блокады в городе, по разным данным, погибли от 600 тыс. до 1 млн людей, в основном от голода. Враг постоянно бомбил и обстреливал жилые кварталы. Подсчитано, что за период обороны Ленинграда немцы обрушили на него более 107 тыс. бомб, сотни тысяч снарядов. Жители города пережили голод, холод, смерть родных и близких, но выстояли, выжили, сохраняя веру в Победу.



После эвакуации из осажденного города казахская земля стала для них второй родиной. В настоящее время только в Алматы проживают около 80 человек, переживших блокаду. Все они, как и ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, окружены заботой и вниманием государственных органов, общественных объединений, бизнес-структур. К 70-летию Победы они награждены почетными памятными медалями, им выданы дополнительные пособия, продуктовые наборы.



Презентацию сборника вдохновенно и эмоционально провела советник издательства "Алматыкiтап" Софья Раева. Иначе и не могло быть: о трагических событиях истории нельзя рассказывать равнодушно, без сопереживания. С выходом новой книги организацию блокадников поздравили заместитель акима города Зауреш Аманжолова, консул Генерального консульства России в Алматы Ирина Переверзева, ветераны войны и труженики тыла. Учащиеся колледжа показали литературно-музыкальную композицию, посвященную празднику Победы.