Выжить в постоянно меняющемся мире 709 Автор: Зарема ШАУКЕНОВА, директор Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, член-корреспондент НАН РК, доктор социологических наук, профессор

(Окончание. Начало в № 154)



Расширяющиеся неравенства



Одно из важных мест на завершившемся в Австрии третьем всемирном форуме Международной социо­логической ассоциа­ции (ISA) заняла тематика расширяющихся неравенств, на которые ученый мир должен обязательно реа­гировать. Социологи уверены: несостоятельны надежды, что мир сам выровняется в условиях революции цифровых технологий. Поскольку происходит тенденция от мобильности всех к мобильности некоторых, когда 62 млн человек владеют гораздо большими богатствами, чем половина населения земного шара.



Следствием растущих социальных неравенств являются значительные межрасовые контрасты, что отражается на состоянии стабильности всего мира. Если Европа находится под давлением миграционного притока по религиозному признаку, то Америка – под влиянием сохраняющихся расовых противоречий.



Так, американский иссле­довательский центр Pew Research Center выявил дисбалансы в уровне жизни среди чернокожих и белых граждан США. В то время как доход белых (в ценах 2014 года) вырос с 44 тыс. долларов в 1967-м до 71 тыс. в 2014 году, то доходы чернокожих американцев увеличились за это же время с 24 тыс. лишь до 43 тыс. долларов. Чернокожие отстают даже в случае наличия у них образования. К примеру, Pew Research Center насчитал доход в 82 300 долларов у домашних хозяйств, возглавляемых чернокожими с высшим образованием, по сравнению со 106 600 долларами белых домохозяйственников.



И хотя был достигнут определенный прогресс в преодолении разрыва в уровне жизни между расами, однако, когда дело доходит до показателей, к примеру, завершения средней школы, старые черно-белые проблемы в экономическом благополучии сохраняются десятилетиями. И даже расширяются в некоторых случаях. В итоге, как показали исследования, 38% белых и только 8% черных считают, что в США сделано все, чтобы выровнять права между расами. Обратного мнения придерживаются 43% черных и только 11% белых.



Таким образом, исследование, проведенное в феврале – мае 2016 года с охватом почти 4 тыс. респондентов, в числе которых 1 799 белых, 1 004 черных и 654 испаноговорящих, вскрыло наличие больших разрывов. Опрос среди чернокожих показал, что с представителями их расы обращаются менее справедливо на рабочем месте; при подаче заявки на получение кредита или ипотеки; при решении вопросов с полицией; в судах; магазинах и ресторанах. А также при голосовании на выборах. По крайней мере, на 20 процентных пунктов чернокожие чаще, чем белые, говорили о расовой дискриминации – 70% против 36%; о более низком качестве школ – 75% против 53% и отсутствии рабочих мест – 66% против 45%. Все это является основной причиной того, что чернокожим живется труднее, чем белым.



На этом фоне белые в шесть раз чаще, чем черные, заявляли, что правление Б. Обамы только ухудшило расовую проблему – 32% против 5%. Отсюда, по мнению белых респондентов, стали чаще происходить конфликты и столк­новения в США. Неудивительно, что есть разница в ответах между представителями рас в оценке движения за права черных. 65% чернокожих поддерживают движение, в том числе 41% респондентов решительно поддерживают. Среди белых лишь 40% выражают поддержку, в то время как 28% против.



Изменить неизбежное



Однако все может кардинально измениться, если перестроиться с негатива на позитив. В этом процессе изменения мышления важна роль социологов. В связи с этим на австрийском форуме прозвучало, что стимулом здесь должно стать формирование Sociologist’s global community network – глобальной платформы социологов, которые должны не просто исследовать, но менять мир. Как подчерк­нул вице-президент ISA Маркус Шульц, сегодняшняя неопределенность ситуа­ции в смысле безопасности требует инноваций в научных методах и новых теорий. Поскольку завтра уже не представляется как предопределенность и неизбежная тенденция. Завтра представляется скорее как результат типичных мультискалярных динамик, которые различаются по своей интенсивности и состязательности.



Состоявшийся в Австрии всемирный форум социологов, безусловно, внес конструктивное начало в меняю­щуюся среду в мире. Да, никто не может сопротивляться: изменения наступают, хотим мы того или нет. Происходят на первый взгляд фантастические вещи, такие как отрыв Великобритании от Европейского союза, приток нескольких миллионов беженцев в Европу, неизбежно меняющих, буквально взрывающих ее облик и внутреннее состояние.



Но самой крупной проб­лемой остается тот факт, что между Западом и Востоком сохраняется разрыв по многим параметрам развития, в том числе экономическим. И эта дистанция не только не сокращается, но усиливается. По данным Pew Research Сenter, в 26 странах, где проходил опрос, неблагоприятные оценки взаимоотношений двух миров превосходят благоприятные.



Самые сильные негативные настроения в Польше и Иордании – по 80% негативно настроенных респондентов. Первая из этих двух стран имеет наследие долгой истории двусторонней напряженности с бывшим СССР. Негативное общест­венное мнение в Иордании сформировано под влия­нием поддержки режима сирийского президента Башара Асада – неблагополучного соседа и источника сотен тысяч беженцев в Иорданию.



В этом плане социологи, ученые, креативный класс могут и должны работать над формированием своеобразных скрепов, сокращаю­щих дистанции между Западом и Востоком. К примеру, помочь понять западные ценности, которые предполагают признание многообразия, свободу выбора. А это требует снятия ограничителей, прежде всего в мышлении, чтобы вый­ти на уровень, свойственный состоявшимся обществам. Помочь понять, что развитые общества немыслимы без уровня культуры, основанного на примате конституции, права, общественного договора.



Опасный рубеж



Пока же привнесенные новые социальные элементы из стран арабского мира создают в Европе социальную турбулентность. Старый Свет находится у опасного рубежа в своем развитии: в том виде, в каком мы привыкли его видеть, вряд ли ему удастся сохраниться. Старым временам наступает конец. Образно говоря, начались сумерки богов. Сог­ласно опросу Pew Research Center, в среднем 56% европейцев считают, что необходимо сфокусироваться на своих проблемах. В противовес им 40% допускают возможность помогать другим странам. При этом в Греции это соотношение достигает 83/;12, во Франции – 60/;36, в Италии – 67/;22. Только в Германии, Испании и Швеции превалируют оценки, что европейские страны должны помогать другим.



Эгоистические настроения, требующие от европейских стран сфокусироваться на решении своих вопросов и заявляющие, наподобие Дональда Трампа, что у арабского мира достаточно своих денег, чтобы выкарабкаться из ямы, сказываются на усилении праворадикальных настроений в Европе. Особенно это прослеживается на примере Франции, Италии и восточноевропейских стран.



Да, теракты порождают повышенные опасения и страхи. Например, расстрелы в Сан-Бернардино и Париже в конце 2015 года имели поразительное воздействие. В декабре обнаружилось, что 56% американцев были более обеспокоены тем, что политика правительства по борьбе с террором не реализовалась достаточно, чтобы защитить страну, по сравнению с 28% тех, которые выразили обеспокоенность, что политика зашла слишком далеко в ограничении гражданских свобод.



Общественное мнение меняется диаметрально. И это можно назвать свидетельством того, что наступает эра постлиберализма, диктата силы. Велики риски утверждения новых границ, которые будут закрывать Европу от внешнего развивающегося мира. Во всяком случае на это нацелены новые теории о цик­личной экономике, возвращении инвестиций и индустрий в Европу. Старый Свет может замкнуться на западном мире и закрыть границы.



Однако нельзя не учитывать тот факт, что в результате этого произойдет коллапс Евросоюза. Привычная картина может измениться в новое состояние, отнюдь не лучшее. В этих условиях всему миру важно быть постоянно начеку, меняться вместе с глобальной реальностью, которая требует от нас большей толерантности. А значит – делает нас более конкурентоспособными.



Будущее, даже при всех проблемах, остается в наших руках. В этом утверждении – главный месседж прошедшего социологического форума в Вене. Следую­щее крупное мероприятие Международной социологической ассоциа­ции пройдет в Алматы в мае 2017 года. Его тема – «Социология в диалоге». Тем самым Казахстан имеет шанс сделать свой вклад в создание мощных скрепов, чтобы раздираемый конфликтами мир пришел наконец к гармонии. Современная ситуация в том и заключается, что официальная дипломатия дополняется дипломатией «мягкой силы», которую представляют эксперты, научные, культурные круги разных стран.



В этом отношении Казахстан уверенно встроился в современный мир. Развивая диалог экспертных сообществ, принимая у себя международный форум социологов, мы не просто укрепляем свой имидж и идентичность. Мы создаем крепкие заделы для развития экономики, включая инвестиционный и экспортный потенциал. Благодаря такой политике Казахстан знают сегодня как миролюбивое толерантное и предсказуемое государство.



Но также важно, что мы, в свою очередь, глубже узнаем мир и международные процессы. Соответственно, у нас больше шансов принимать правильные решения и выжить в этом бурлящем и постоянно меняющемся мире.

