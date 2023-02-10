Выжившей в Турции казахстанке провели операцию

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров рассказал о самочувствии казахстанки Сабины Мамадьяровой, пострадавшей во время землетрясений в Турции, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: facebook.com/m.madiyev

«Известно, что она находится в государственной больнице города Аданы. Вчера ей провели операцию на поврежденную руку, состояние стабильное», – проинформировал на брифинге в МИД Айбек Смадияров.

Казахстанские дипломаты находятся на постоянной связи с лечащими врачами.

«Необходимую медицинскую помощь она получает. Сегодня консул посетит ее лично», – резюмировал официальный представитель МИД РК.

Ранее сообщалось о пропаже во время землетрясений в Турции четырех граждан Казахстана: троих – в провинции Хатай и молодой девушки.

9 февраля в Хатае из-под завалов обрушившегося дома было извлечено тело казахстанца Адиля Кадырбекова.

Позже, ночью 10 февраля, здесь же нашли тело еще одного погибшего казахстанца Мирболата Курмашева.

Казахстанку Сабину Мамадьярову спасателям в Хатае удалось вытащить живой из-под завалов 8 февраля.

Ведутся поиски пропавшей в городе Кахарманмараше казахстанки.

Между тем, по информации турецких властей, в стране могут находиться около 75 тысяч казахстанцев.