​Вызовы Большой Евразии

Одна из панельных сессий трека «Мир глобальной стратегии» XI АЭФ будет посвящена обсуждению перспектив развития и гео­экономических вызовов Большой Евразии в рамках диалоговой площадки Астанинского клуба. В дискуссии примут участие профессор международных отношений Школы международных и общественных отношений при Университете международных исследований Ян Чэн, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая, директор Оксфордского центра византийских исследований Питер Франкопан, президент Института международной политики и геоэкономики Choiseul Паскаль Лоро, директор проекта Reconnecting Asia Project Джонатан Хиллман.

По словам Айжан Мухышбае­вой, ведущего эксперта Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК, который является организатором этой сессии, тема Большой Евразии весьма актуальна, поскольку в нынешнем году исполняется 5 лет инициативе «Пояс и путь» (BRI), а также 3 года Евразийскому экономическому союзу.

– Реализация таких крупных проектов соединит Большую Евразию, которая включает в себя страны ЕС, ЕАЭС и АСЕАН, изменит международные потоки товаров и услуг и расширит возможности ряда государств активнее участвовать в глобальных цепочках добавленной стоимости, – считает Айжан Мухышбаева.

Крупные инфраструктурные проекты, новые специализированные международные институты, а также повышение взаимосвязанности между странами позволяют с оптимизмом смот­реть на будущее мегаконтинента. Тем не менее дальнейшее развитие Большой Евразии на фоне глобальной геополитической напряженности несет в себе и ряд критических вызовов – усиление торговых и санкционных войн, ограниченных финансовых ресурсов и другие барьеры.

Активно продвигаемый сегодня термин «Большая Евразия», который включает в себя идею «интеграции интеграций» и дополняет инициативу Китая по созданию Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути на Евразийском суперконтиненте, претендует на модель устойчивого многополярного мироустройства на базе диалога и партнерства цивилизаций. Такое мнение приводит директор департамента социологических исследований Института Евразийской интеграции Ботагоз Туреханова.

Выступая в июне 2016 года на пленарном заседании XX Петербургского международного экономического форума, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что «дезинтеграция и экономический изоляционизм не решат ни одной из внутренних проблем». Большой потенциал заложен в сопряжении экономических пространств ЕС и ЕАЭС, в нахождении и формировании общих точек экономического роста между ЕАЭС и АСЕАН.

– Интеграция интеграций избавит мир от повторения таких ситуаций, когда отдельные страны оказались перед искусственным выбором: с кем и как им ассоциироваться и сотрудничать. В первую очередь нужно выработать взаимоприемлемые принципы, на основе которых будет строиться взаимодействие интеграций. Центральным здесь должен быть абсолютный приоритет экономического прагматизма над любыми проявлениями политической конъюнктуры, – подчеркнул в своем выступлении Нурсултан Назарбаев.

– Но как и при подготовке любых мегапроектов правительства должны учитывать один из важнейших факторов – готовность населения стран к интеграции, – добавляет Ботагоз Туреханова. – Общественная поддержка в век информационного общества становится весомым социокультурным фактором, от которого будет зависеть будущее многостороннего диалога на пространстве Большой Евразии.

Если обратить фокус внимания на казахстанские реалии, то перио­дические замеры общественного мнения говорят о следующих тенденциях. Подавляющее большинство населения Казахстана не склонно к изоляционистским настроениям и демонстрирует открытость не только к евразийскому направлению интеграции, но и к другим векторам.

По данным социологических исследований, проведенных Инсти­тутом Евразийской интеграции в 2017 году, 43% населения считали, что Казахстану наиболее выгодно сотрудничать со странами ЕАЭС, треть опрошенных – с Китаем, еще треть поддерживали европейское направление сотрудничества (рес­понденты могли выбрать два ответа).

Среди населения доминирует мнение, что участие в экономической интеграции – необходимое условие для развития Казах­стана, которое дает толчок здоровой конкуренции, открывает границы для передвижения капиталов, товаров и услуг. Даже наличие определенных разногласий между государствами и определенных рисков расценивается как «болезни роста», которые со временем исчезнут. Также позитивное восприятие обусловлено устойчивым мнением о том, что евразийская интеграция строится на принципах добровольности, равноправия, взаимной выгоды и учета прагматических интересов каждой страны-участницы.

– В казахстанском обществе фиксируется высокий уровень поддержки участия страны в Евразийском интеграционном проекте. 86,4% опрошенного населения и 98% экспертов одоб­ряют участие Казахстана в ЕАЭС. Этот уровень остается высоким на протяжении уже 4 лет, – говорит Ботагоз Туреханова.

Высокий уровень поддержки фиксируется замерами и других исследовательских структур. К примеру, по данным ежегодного мониторинга в рамках проекта «Интеграционный барометр» Евразийского банка развития, уровень поддержки казахстанцами участия в ЕАЭС в 2012–2017 годах отмечается в пределах 73–84%. Общественная поддержка базируется на уверенности, что участие в Евразийском экономическом союзе выгодно для Казахстана.

Интеграционная открытость населения выражается и в том, что казахстанцы не имеют ничего против того, чтобы ЕАЭС расширялся и к нему присоединялись новые участники.

В то же время в условиях развития информационного общества, роста влияния новых коммуникативных технологий, социальных сетей появляется угроза дезинтеграционных настроений. Возрастает риск, что экономический потенциал интеграционных процессов может остаться нереализованным, если исчезнет существующее социальное, культурное притяжение между народами.

По мнению эксперта Института Евразийской интеграции, дезинтеграционные настроения могут стать новым глобальным вызовом на фоне усложнения геополитической обстановки, активизации санкционных войн, обострения двусторонних отношений в разных частях континента. Общественные настроения в силах как способствовать реализации интеграционного потенциала, так и стать барьером.

Это должно быть принято во внимание правительствами при формировании государственной коммуникативной политики. Взаимопроникновение информационных пространств делает возможным почти мгновенное «вирусное» распространение негативной информации, транслируемой знаковыми представителями одного государства в отношении другого. Это может стать катализатором распада десятилетиями складывавшихся добрососедских отношений.

Эти риски по-новому высвечивают вопрос о необходимости выработки единого ценностно-нормативного подхода к коммуникативной политике в формате Большой Евразии, создания единого этического кодекса, не допускающего и осуждающего дезинтеграционные и изоляцио­нистские выпады и месседжи. Актуализируется необходимость вести информационную работу, избегая эмоционально-оценочных суждений и негативных коннотаций, а базируясь исключительно на нейтрально-правовом рассмот­рении возникающих межгосударственных проблем и трений.

– И в этом плане Казахстан может поделиться богатым опытом сохранения баланса и стабильнос­ти в полиэтничном государстве, когда, с одной стороны, в коммуникативной политике практикуется взвешенный и осторожный подход к тонкой и деликатной теме межэтнических отношений, с другой – предусматриваются правовые нормы, не допускающие разжигание межнациональной розни, – уверена эксперт.