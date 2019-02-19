Современные тренды и инновации в госуправлении, опыт реформ в этой сфере обсуждались на конференции Астанинского хаба в сфере госслужбы, состоявшейся в рамках VII Всемирного правительст­венного саммита в Дубае.

Председатель Управляющего комитета Астанинского хаба в сфере госслужбы Алихан Байменов отметил, что технологический прогресс и цифровизация предъявляют огромные требования к системам управления во всем мире. Глобализация и развитие информационных технологий создают новые вызовы для госслужбы, на которые государства должны адекватно реагировать, чтобы не потерять доверие граждан и обеспечить их благополучие.

Министр по делам кабинета министров и будущего ОАЭ и председатель Всемирного саммита Мухаммед Абдулла Аль-Гергави отметил необходимость трансформации правительств для конкурирования с частным сектором.

Управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов считает, что государственной службе необходимо быть открытой, перенять передовой опыт, стать международной.

Казахстанским опытом реформирования государственной службы на саммите в ОАЭ поделился председатель Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев.

В рамках саммита в Дубае глава Астанинского хаба Алихан Байменов также встретился с главой директората ОЭСР по госуправлению Маркосом Бонтури, с которым обсудил планы сотрудничества, проведения совместных исследований и мероприятий.

Представитель ОЭСР предложил Астанинскому хабу стать учредителем и участником многосторонней платформы по вопросам госслужбы, в состав которой войдут ведущие международные организации, такие как ПРООН, Всемирный банк, ЕС, и другие. Создание международной платформы планируется в конце года.