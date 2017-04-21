​Вызовы, форматы, ориентиры

Как бы ни были мы заняты проб­лемами насущными – экономичес­кими, социальными, бытовыми, вопросы духовной ориентации, культурных приоритетов, формирования мировоззрения остаются актуальными. И касаются они не только юных и молодых, хотя их в первую очередь. XXI век изменил все форматы: территориальные, политические, экономические, технические, образовательные, информационные, в том числе культурные и духовные.

Так, в новостных лентах в первых строчках была информация о том, что Анджелина Джоли собралась замуж за миллионера и филантропа, потрясенный Брэд Питт лепит скульптуры, а Виктория Бекхэм запатентовала имя 5-летней дочери как торговый знак. Имеет ли это отношение к культуре? Да. Это один из вариантов ее нового «формата». С ним нельзя не считаться: масскульт глобален, раскручен, рекламируем и авторитетен. Такой «формат», разумеется, не имеет отношения к всевозможным новым формам искусства, которые востребованы уже потому, что они – современные.

А вот чтобы оставалась интерес­ной классика, чтобы у серьезных книг, спектаклей, фильмов, музыки были читатели, зрители, слушатели (не «свои», а тоже количественно значимые), нужно воспитывать вкус, помогать выбирать ориентиры в шквальном потоке информации. То же относится к историческим и – шире – гуманитарным знаниям, позволяющим осмысливать прошлое, понимать настоящее и планировать будущее.

Огромная работа ведется. Но информации о ней, сконцентрированной, например, на сайтах исследовательских институтов, вузов, библиотек и на страничках социальной сетей, трудно стать не то что топовой, а массово увиденной. Поэтому так высоко значение крупных государственных инициа­тив культурологического плана и важна их всесторонняя поддержка.

Одно из культурных событий недели (от пятницы до пятницы в формате «Недельки») – 2-е место Димаша Кудайбергена на престижном конкурсе в Китае. Мы рады, что у талантливого певца появились тысячи новых поклонников и замечательные творческие перспективы. На одном из туров Димаш выступил с песней «Дайдидау» и сыграл кюй Курмангазы «Адай», а также исполнил «Ұмытылмас күн» на казахском и китайском языках. И примечательно, что порядка 40 тыс. просмотров собрало на YouTube видеообращение легендарной казахстанской певицы Бибигуль Тулегеновой к Димашу накануне финала Singer 2017. «Как человек, который дал тебе благословение еще на «Славянский базар», я тебя благословляю на этот большой конкурс. Сегодня не только весь Казахстан, Китай, но и весь мир болеет за тебя», – сказала Бибигуль Ахметовна. Этот маленький факт в огромном сетевом пространстве говорит о преемственности и связи поколений, об общих – дорогих и важных – традициях и о том, что «форматы» устанавливает себе сам человек.

На днях в Казахстане появился журнал ArtsAcademy, который будет издаваться Казахской национальной академией хореографии. У журнала отличные возможности стать коммуникативной площадкой, пропагандирующей как мировое классическое и современное, так и отечественное сценическое искусство. На зарубежных сценах, возможно, увидят и премьеру театра Astana Musical – мюзикл «Ер Төстік», спектакль, удачно сочетающий национальную тематику и популярный жанр.

В заключение – «форматная наводка». 22 апреля в Астане начинаются Фестиваль классической музыки и конкурс юных пианистов Аstana Рiano Рassion, собирающие в концертных залах столицы тысячи слушателей. Ряд мероприятий будет транслироваться онлайн на сайте astana-app.kz. Присоединяйтесь!