Вызовы времени

Знакомство с отважным редактором

Сейдахмет-ага (я его уважительно называл Саке) ворвался в политическую и культурную жизнь страны 26 июля 1989 года, когда в «Литературной газете» была опубликована статья «Оберегая корни – сохраним себя». Автор – Сейдахмет Куттыкадамов из Аркалыка. Эта смелая статья, написанная хорошим языком и в прекрасном стиле, поднимала национальные проблемы в центральной прессе. Я тогда решил, что неизвестная на тот момент фамилия Куттыкадамов – это псевдоним какого-нибудь известного журналиста или группы авторов. В 1990-х я уже зачитывался его публикациями в газете «Аргументы и факты Казахстан».

Весной 2013 года я подготовил статью об одной из самых страшных страниц в истории уйгуров Казахстана – «Ату, или Правда о красном терроре в Семиречье». К этой работе я шел всю жизнь. В наших семьях до сих пор живы рассказы о той трагедии, когда более 20 тысяч уйгуров были уничтожены карательными отрядами большевика Мураева. Я обошел со своим материалом почти все редакции газет и журналов в Алматы. Но, прочитав статью, ее отказывались публиковать. «Если кто-нибудь опубликует твой материал, то это только Куттыкадам», – сказал мне редактор газеты «Уйгур авази» Юлдаш Азаматов.

Теплым майским днем я принес свой материал в редакцию журнала «Мысль», который тогда возглавлял Куттыкадам. Подробно рассказал ему о трагических событиях в Жетысу в 1918 году. Сейдахмет-ага меня внимательно, не перебивая, слушал. Изредка задавал вопросы. «Оставьте, Исмаилжан, свою работу, я с ней ознакомлюсь. Приходите через неделю», – сказал редактор. В назначенный день я вновь был в редакции. «Мы опуб­ликуем вашу статью. Составьте список использованной литературы, тогда не будет претензий ни к вам, ни ко мне», – сказал известный журналист.

Моя статья вышла уже в июньском номере журнала и вызвала большой резонанс: десятки тысяч просмотров в Интернете, отклики читателей, встречи с зарубежными журналистами. Тогда и началась моя дружба с Сейдахметом Куттыкадамом. Почти еженедельно я бывал в редакции журнала, привозил свои новые работы. До публикации и после мы их обсуждали.

Родившийся в Туркестане

Сейдахмет-ага родился 9 мая 1946 года в древнем городе Туркестане. Предки по отцу веками жили в Тургайской степи. В годы голодомора из некогда большой семьи в живых остался лишь мальчик Рысхожа, отец Куттыкадама. Судьба бросала ребенка из одного детдома в другой, пока он не осел в Туркестане. Позже юноша женился на местной девушке.

Туркестан – особый город в истории не только казахского народа, но и всего тюркского мира. В седом шахаре, который являлся столицей Казахского ханства, находился мавзолей Ходжи Ахмета Ясави, родоначальника тюркского суфизма. Там покоится не только святой старец, но и многие правители Великой степи. Сейдахмет вырос в многонациональном городе, где наряду с казахами жили крупные общины – узбеки, бухарские евреи, татары и русские. Представители этих этносов сохранили свои родные языки, часто говорили на двух, трех, а то и четырех наречиях. Одним из них был и Сейдахмет.

В семье говорили только на родном языке, и в первом классе учиться на русском ему вначале было сложновато. Но вскоре мальчик в совершенстве овладел русским языком. И с начальных классов он станет постоянным читателем городской библиотеки.

В школе у Сейдахмета любимыми предметами были история и физика. Он мечтал поступить на исторический факультет КазГУ (КазНУ). Но в 1964-м в СССР гремел лозунг Хрущева «Коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны, плюс химизация народного хозяйства». И юноша поступил в Чимкентский химико-технологический институт, получил специальность инженера-технолога. Окончив вуз, начал трудовую деятельность в Гурьевском НИИ химии нефти и природных солей. В Гурьеве (ныне – Атырау) Сейдахмет проработал шесть лет. Потом попал во Всесоюзный научно-исследовательский институт нефтяной промышленности, где защитил кандидатскую диссертацию «Каталитический крекинг керосиногазойлевых фракций мангышлакских и эмбинских нефтей».

На исходе перестройки, в феврале – июне 1989 года, он оказался на стажировке в МГУ.

Первый успех публициста

Куттыкадам, как и все мы, с болью воспринял трагедию Желтоксана, чудовищную несправедливость, когда весь казахский народ обвинили в «национализме». В феврале 1987 года он написал письмо в «Литературную газету», и ему ответили, что точка зрения автора заинтересовала редакцию и что, очевидно, в ближайшие месяцы письмо будет опубликовано. Будучи в Москве, он решил зайти в редакцию и узнать, почему письмо не вышло в свет.

Сейдахмет-ага вспоминал: «В офисе газеты меня любезно принял редактор соответствующего отдела Юрий Заречкин. Он извинился, что редакция не сдержала своего обещания из-за чрезмерной загруженности материалами. Он также сказал, что статья несколько устарела, и предложил ее доработать. Я согласился, переписал и через две недели принес». 26 июля 1989 года статья Куттыкадама «Оберегая корни – сохраним себя» была опубликована в «Литературке».

После выхода этой статьи имя Куттык­адама стало известно многим в Казахстане, его стали признавать одним из лучших публицистов, к нему пришли всенародная слава и любовь соотечественников.

Саке вернулся из Москвы в Аркалык. Жизнь в этом маленьком городке шла так, будто не было больших потрясений в стране. Куттыкадаму нужны были свобода действий и возможность публикаций. В газете «Советская культура» вышла его статья о современном кино. Ее тепло встретили не только читатели, но и специалисты. Уже тогда многие задавали вопросы: «Откуда у заведующего кафедрой Аркалыкского педвуза столько мужества и дара, чтобы смело говорить на самые злободневные темы? Кто за ним стоит?» Вскоре же все поняли: Куттыкадам – одинокий воин, мечтающий о независимой Родине.

Талант, интеллект, любовь к слову сделали его настоящим мастером. Сейдахмету Куттыкадаму было 45 лет, когда в его жизни начался новый этап и он пришел в журналистику.

В Алматы отшельника из Аркалыка встретили тепло. Коллеги были покорены его мужеством, обаянием, скромностью, эрудицией, аналитическим складом ума. В декабре 1991 года Куаныш Султанов пригласил журналиста на работу в Министерство печати и информации. Он занял должность начальника управления СМИ.

Куттыкадам набрал молодых одаренных людей, в основном выпускников КазГУ того года. Управление готовило ежемесячные аналитические обзоры по важнейшим событиям в СНГ и мире, материалы передавались непосредственно Главе государства. Сейдахмет в минис­терстве сделал стремительную карьеру: через два месяца он стал начальником управления, а через полгода – заместителем министра. К сожалению, в конце 1993-го он ушел из министерства и вернулся в практическую журналистику.

Золотая эпоха

в «АиФ Казахстан»

Сейдахмет Куттыкадам был главным редактором общественно-политического журнала «Арай». В середине 1995-го перешел в казахстанское приложение газеты «Аргументы и факты» и четыре года работал там. «АиФ Казахстан» сделала его имя еще более популярным в стране. Он стал известен как острый политический аналитик и один из первопроходцев независимой отечественной публицистики.

На тот момент казахстанское приложение выходило тиражом всего в 10 тыс. экземпляров. Главный редактор Людмила Степенко предлагала Куттыкадаму возглавить издание, но он отказался от административной должности и добился, что издание предоставило ему полную независимость от цензуры, самостоятельный выбор тем для статей, свободный рабочий график.

Куттыкадам вспоминал: «Порядка трех недель мы работали только с Людмилой Степенко. Чтобы создать иллюзию коллектива, стал писать часть своих материа­лов под псевдонимами. Постепенно в редакцию стали подтягиваться другие журналисты: Людмила Енисеева, Елена Брусиловская, Александр Рожков и другие. Сложился небольшой, но сплоченный коллектив, в редакции царила атмосфера товарищества и творчества. Через три года тираж газеты достиг 250 тысяч, и она распространялась не только в Казахстане, но и в Кыргызстане, частично – в Узбекистане и в прилегающих к Казахстану некоторых областях Сибири».

Сейдахмет Куттыкадам превратился в главного автора издания, чьи статьи ждали десятки тысяч читателей по всей стране. Во многом благодаря его пуб­ликациям укрепился авторитет «АиФ Казахстан».

В журнале «Мысль»

В январе 2006 года Сейдахмета Кут­тыкада­ма назначают главным редактором журнала «Мысль». В 2010-м он писал: «Уже пятый год редактирую журнал «Мысль». За это время вроде бы удалось поднять его интеллектуальный и тематический уровни. Впрочем, об этом лучше судить читателям. Коллектив у нас небольшой, но сплоченный и дружный. Словом, эта работа мне нравится».

Я сотрудничаю с журналом с 2013 года. Там были опубликованы мои книги «Моя Кашгария», «Путешествие по Алтышару», «В сердце Азии», «В Туве, где предков древний род…», «Арал: в поис­ках потерянного моря», десятки статей. Вспоминаю, что еженедельно, в среду, я приезжал в редакцию…

Считаю, что главная особенность Куттыкадама как главного редактора заключалась в его принципиальной граж­данской позиции, интеллектуальной глубине и мужестве открывать сложные общественно-политические темы. Являясь ученым, он привнес в журнал академическую системность и аналитический подход. Не боялся публиковать острые исторические и политические расследования.

Вскоре после своего 70-летнего юбилея и выхода в свет замечательной книги «Мудрец из Туркестана», составителем которой стал Сафар Абдулло, Сейдахмет-ага оставил должность редактора и переехал в Астану. Конечно, мы скучали друг по другу, изредка встречались.

В последнее время я часто думаю о нем, вспоминаю наши многочасовые беседы. Конечно, он многое сделал, занимался общественно-политической работой, был блестящим публицис­том, писателем, редактором. Нельзя представить историю нашей страны без него. Его публикации останутся в летописи Казахстана. Сейдахмет Куттыкадам – автор книг «Вызов времени», «Служение нации. 10 мировых примеров управления государством», «Казахская драма. На сцене и за кулисами. История современного Казахстана», «Дао Алтая», «Заколдованный век. Евразийская сага» и других работ. Почти все эти труды с автографами мыслителя хранятся в моей библиотеке.

Прощание с учителем

Мне всегда было дорого мнение учителя. Думаю, меня поймут, если приведу в пример одно из таких высказываний. В апрельском номере журнала «Деловой Казахстан» за 2020 год он сказал: «Исмаилжан Иминов добился быстрого успеха, что очень редко в наши дни. Когда многие известные в прошлом авторы теряют поклонников, он приобрел своих верных читателей. Вспомним хотя бы путь его книги «В Туве, где предков древний род…», которая имела большой успех в Казахстане и России».

Мы часами разговаривали на разные темы по телефону, я скидывал ему ссылки своих публикаций. Саке нравились мои видеоматериалы из Каргалинского ущелья или нашего сада. Он так и не привык к холодной Астане, его тянуло в Алматы, где жила большая часть друзей, коллег и единомышленников. Последнее сообщение Сейдахмет-ага скинул мне 29 февраля 2024 года, указав номер телефона дочери Нурии. А 2 марта выдающийся сын казахского народа ушел из жизни. Это было горе не только для семьи, но и для друзей, коллег, поклонников его таланта по всей стране и за рубежом.

«Исмаилжан, хочу, чтобы ты знал: я тебя очень люблю. У меня есть пять-шесть друзей, которые всегда и во все времена были рядом со мной: один из них – ты. У нас большая разница в возрасте, но это не помеха в дружбе. Я многие годы дружил с Абдижамилом Нурпеисовым, который был намного старше меня». Это было одно из последних его сообщений мне. Я очень благодарен Сейдахмету Рыско­жаевичу за теплые слова и никогда их не забуду.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным усопшего. «Сейдахмет Рыскожаулы за долгие годы работы внес значительный вклад в развитие национальной науки и отечественной журналистики, воспитал достойных потомков. Благодаря активной гражданской позиции он снискал заслуженное уважение в обществе. Светлый образ Сейдахмета Рыскожаулы навсегда останется в сердцах всех, кто его знал», – говорилось в сообщении.

Сейдахмет Куттыкадам похоронен в Национальном пантеоне Казахстана близ Астаны, где нашли вечный покой выдающиеся личности, внесшие огромный вклад в развитие нашей страны.