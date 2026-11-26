В области Улытау запущен специальный telegram-бот для вызова скорой медицинской помощи. Цифровой сервис позволяет вызвать бригаду врачей без телефонного разговора и отслеживать выполнение заявки. Сервис разработан специально для людей с нарушениями слуха и речи, сообщается в информации акимата области. Чтобы воспользоваться услугой, пользователю надо поделиться номером телефона и заполнить личные данные в разделе профиля, а также указать адреса близких и добавить контактные лица.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Чтобы вызвать скорую, необходимо нажать 103 и указать имя и фамилию человека, которому требуется помощь, адрес и описание его состояния. После заполнения заявки следует нажать кнопку «Вызвать скорую помощь». Отслеживать статус вызова можно в режиме реального времени. Пользователю будет доступна информация о рассмотрении заявки, ее принятии диспетчером, выезде бригады и завершении вызова. На карте можно увидеть местоположение врачей и предполагаемое время прибытия.

Кроме Улытау аналогичные цифровые сервисы для людей с нарушениями слуха и речи доступны в области Абай, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.