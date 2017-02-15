​Вызволили из рабства

Как рассказал полицейским потерпевший, с подозреваемым он был ранее знаком, в июле прошлого года они встретились в Щучинске, и мужчина предложил ему работу. Обговорив условия оплаты, парень согласился и приехал в Балыкты. Но оказалось, что платить за труд работодатель не собирался.

Обвинив мужчину в краже семи голов скота, хозяин стал угрожать, что заявит в полицию. Тот же был ранее судим и не хотел вновь оказаться за решеткой, а потому продолжал работать бесплатно. При этом, как утверждает потерпевший, никакой кражи скота не было.

В конечном итоге сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступнос­тью Бурабайского РОВД по подозрению в незаконной трудовой эксплуатации был задержан не в меру предприимчивый работодатель. Начато досудебное расследование по статье 126 часть 2 УК РК (незаконное лишение свободы).