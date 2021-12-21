Взаимная торговля растет между Казахстаном и Туркменистаном
20 декабря в городе Ашхабаде состоялось 11-ое заседание Межправительственной казахстанско-туркменской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под сопредседательством заместителя Премьер-министра РК Романа Скляра и заместителя Председателя Кабинета министров Туркменистана Чары Гылыджова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
В ходе заседания Комиссии участники обсудили актуальные вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества. В том числе были рассмотрены перспективы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в области транспорта и коммуникаций, финансов и инвестиций, сельского, водного хозяйства и охраны окружающей среды, строительства, культуры и туризма, здравоохранения, образования и науки, а также в газовой и социально-трудовой сферах.
Туркменистан является одним из важных торговых партнеров Казахстана в Центральной Азии. Итоги 11 месяцев текущего года свидетельствуют о динамичном росте взаимной торговли.
По итогам заседания был подписан Протокол 11-го заседания Межправительственной казахстанско-туркменской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.