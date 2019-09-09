Взаимная торговля в ЕАЭС: Султанов рассказал, что мешает развитию
Екатерина Елисеева
В настоящее время порядка 27 различных барьеров мешают развитию взаимной торговли в ЕАЭС. Об этом рассказал министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов на пресс-конференции в Правительстве РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Министерством на постоянной основе проводится работа по устранению барьеров, препятствующих развитию взаимной торговли на пространстве Евразийского экономического союза. Мы выявили 27 барьеров, которые нам мешают. Речь идет о таких сферах, как функционирование внутреннего рынка ЕАЭС, государственные закупки, налоговое администрирование, трудовая миграция, АПК, техническое регулирование, энергетика, транспортная и таможенная политика", – сообщил Султанов.
По его словам, в тесном партнерстве с другими госорганами, региональными властями, отраслевыми ассоциациями и НПП "Атамекен" реализуется специальная дорожная карта по устранению этих барьеров на рынках стран-партнеров. Срок исполнения Карты – до 2022 года.
"Мы инициировали корректировку самой методологии рассмотрения барьеров в ЕАЭС. Нужно упорядочить процедуру и ускорить сроки рассмотрения препятствий, чтобы они не превышали 3-х месяцев с момента поступления обращения. Параллельно мы совместно с НПП "Атамекен" на постоянной основе мониторим законодательство государств-членов ЕАЭС, выявляя положения, которые не соответствуют нормам евразийской интеграции", – дополнил Султанов.
Он напомнил, что 6 декабря прошлого года главами государств-членов ЕАЭС было принята Декларация о дальнейшем развитии интеграционных процессов.
"В этих целях мы сейчас разрабатываем стратегию развития евразийской интеграции до 2025 года. Наша позиция по дальнейшему развитию ЕАЭС – исключительно экономическая интеграция. Вообще работа над интеграционными процессами очень сложная и со стороны не заметная. Мы ежедневно проводим интерактивные переговоры с партнерами по Союзу. Проводятся заседания узких рабочих групп по отдельным вопросам, в том числе и по барьерам. Не менее 10 раз в год проводим Координационный совет по вопросам экономической интеграции", – дополнил министр.
Также Султанов отметил, что в ближайшее время планируется создать межведомственную рабочую группу по устранение барьеров, совершенствованию положений Договора о ЕАЭС и выработке консолидированной позиции Казахстана по всем вопросам, рассматриваемым на заседаниях органов ЕАЭС.