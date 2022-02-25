Политика
Взаимно признать паспорта вакцинации призвал ЕАЭС премьер Кыргызстана
Ораз Диасов
Премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров в ходе заседания Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в расширенном составе высказался о необходимости признания документов по вакцинации, в том числе, вакцин против COVID в государствах-членах ЕАЭС, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Важным вопросом, требующим оперативного решения, является признание документов по вакцинации, в том числе, вакцин против COVID, которые применяются на территории Евразийского экономического пространства»,- сказал Жапаров.

По его словам, на сегодняшний день уже есть практика взаимного признания и сертификация по вакцинации против Covid-19 в государствах-членах ЕАЭС. В частности, Россия и Казахстан договорились о признании сертификатов против КВИ на двусторонней основе.

«Мы считаем, что этот опыт можно было бы расширить для использования на все пять стран для эффективного формирования системы целевого содействия восстановления экономики в постковидный период и дальнейшего экономического развития государств-членов», - резюмировал глава правительства Кыргызстана.

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