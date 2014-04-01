Взаимное обогащение культур

Об этом можно судить на примере работы любого из этнокультурных объединений, коих в Атырауской области сегодня насчитывается 16. Каждое из них уникально, имеет свою историю, ведь многие народности были насильственно переселены в казахские степи. Но благодаря поддержке простых казахских семей смогли пережить голод и лишения и стали неотъемлемой частью народа Казахстана.

Одним из первых в Атырауской области было организовано объединение этнических немцев «Видергебурт», которое в нынешнем году отметит свое 25-летие. В этот регион немцы попали в результате внутренней депортации, когда их переселили сюда из цент­ральных и южных областей Казахстана в конце войны. В те годы умелые руки нашли применение на освоении нефтепромыслов, а также в строительстве нефтеперерабатывающего завода.

– И по сей день мы вносим свой вклад в развитие Казахстана, ставшего для нас родным домом, – говорит руководитель немецкого ЭКО «Видергебурт», депутат областного маслихата Александр Думлер. – Наряду с популяризацией народных традиций и обычаев мы занимаемся изучением казахского языка, познаем культуру народа, с которым мы духовно породнены, ведь нам выпало вместе пережить немало сложных лет. Кроме того, мы активно участвуем в деловой жизни региона, будучи мос­том, связывающим деловые круги области с Германией.

При содействии немецкого общества в Атырау три года назад открылось консульство ФРГ по Западному Казах­стану, теперь бизнесмены не теряют времени на поездки в Астану или Алматы для получения виз. Также ведется работа по презентации возможностей региона для немцев, вернувшихся на историческую родину. Таким образом сотрудничество становится более эффективным, ведь вчерашним соотечественникам проще найти общий язык.

– Межэтническое согласие, ставшее неотъемлемой частью жизни казахстанцев, – главная общественная ценность, а опыт деятельности АНК, политика мира и согласия Президента Нурсултана

Назарбаева позволили выработать внутренний иммунитет общества по отношению к политизации этнической темы, невосприятие экстремистской риторики, – уверен Александр Думлер. – На нынешнем этапе развития деятельность ассамблеи наполнена новым смыслом, решается задача по созданию условий для реализации Стратегии «Казахстан-2050».

С этой целью реализуется доктрина национального единства Казахстана «Ел бірлігі», одобренная Главой государства. Указом Президента принята Концепция развития АНК до 2020 года, впервые утвержден специальный План мероприятий. Обеспечено научно-экспертное сопровождение государственной этнополитики, деятельности АНК.

По словам руководителя ЭКО «Видергебурт», конституционный статус ассамблеи, гарантированное представительство АНК в высшем законодательном органе страны свидетельствуют о ее важном политическом значении в жизни государства. Ассамблея представляет общенациональные интересы казахстанцев. Более того, она стала инструментом межпартийного диалога и сотрудничества по вопросам общенационального значения, и эта практика нашла продолжение во всех регионах страны.

– В работе нашего объединения мы пропагандируем и прививаем молодежи уважительное отношение к старшим, стремление к изучению культурного наследия и казахского, и немецкого народов, и других этносов, – подчеркивает Александр Думлер.

Естественность таких понятий, как дружба и взаимное уважение, особенно заметна во время празднования народных праздников. Не так давно представители всех национальностей как одна семья праздновали Наурыз. Осенью немцы Атырау приглашают всех желающих на гуляния Октоберфест, которые не только дают возможность лучше узнать нюансы народных традиций, но и служат хорошей диалоговой площадкой, где в неформальной обстановке завязываются деловые отношения, многие из которых продолжаются совместными проектами.

Как сказал на прошлогоднем празднике пива и хорошего настроения почетный консул Федеративной Республики Германия в Западном Казахстане Петер Кригер, Казахстан и Германию сближает не только бизнес, но и часть общей истории.

– По профессии я нефтяник и работаю уже 15 лет в этой отрасли. Моя обязанность – это не только бизнес, но и культурный обмен. Для дальнейшей работы есть все перспективы, – подчеркнул дипломат.

…Народы, волею судьбы оказавшиеся в степях Казахстана, объединила не только боль пережитого, но и радость достижений, ставших результатом совместного труда. Поэтому они связывают свой завтрашний день с Казахстаном.

Рэм МИХАЙЛОВ, Атырауская область