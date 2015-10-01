Взаимные прямые инвестиции в СНГ упали на 12%, в странах ЕАЭС – остаются стабильными

Объемы взаимных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на пространстве СНГ в 2014 году упали на $6,3 млрд, или 12%, в странах ЕАЭС – остаются стабильными, передает Kazpravda.kz со ссылкой на БЕЛТА.
Такой вывод содержится в докладе Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЦИИ ЕАБР) "Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ-2015", сообщает пресс-центр банка.
"Одним из главных факторов обвала всех взаимных ПИИ в СНГ является дестабилизация экономической и политической ситуации в Украине, – отмечается в сообщении. – Но даже в условиях девальвации национальных валют взаимные ПИИ в регионе ЕАЭС в течение 2014 года увеличились с $24,8 млрд до $25,1 млрд, что во многом объясняется развитием и укреплением интеграционного взаимодействия".
Как следует из доклада, крупнейшими инвесторами по-прежнему являются транснациональные корпорации России, которые осуществили 84% взаимных ПИИ в регионе СНГ и Грузии, при этом сама Россия привлекла почти 9% взаимных ПИИ. В пятерку наиболее значимых участников взаимных инвестиционных потоков входят также Украина, Беларусь, Казахстан и Азербайджан.
Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года. Уставный капитал ЕАБР превышает $1,5 млрд. Государствами – участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
