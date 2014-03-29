Взаимный интерес идет на пользу

В «Еврорейтинге-2013» в числе 2 678 вузов мира, включая 23 казахстанских, третье место среди отечественных учебных заведений занял Карагандинский государственный технический университет. Это весомый успех. В критерии Евросоюза при определении рейтинга входят научная деятельность, международное сотрудничество, востребованность выпускников, информатизация, уровень повышения квалификации и международное признание преподавателей и сотрудников, членство в европейских академиях наук, награды, выданные подразделениями Европейской торгово-промышленной палаты и Еврокомиссией.

Приятное известие, обязывающее не сдавать завоеванные позиции, коллектив КарГТУ получил в период утверждения нового этапа сотрудничества с Национальным исследовательским Томским политехническим университетом (ТПУ), который вошел, как известно, в состав 15 лидирующих вузов России и будет бороться за места в топ-100 мирового рейтинга QS. Представительная делегация ведущих ученых КарГТУ в это время была с рабочим визитом в России, в Томске по приглашению ректората ТПУ. Оба политеха плодо­творно сотрудничают в программе двудипломного образования и академического обмена.

– С карагандинским университетом у нас реализуется практически четверть образовательных программ. Мы заинтересованы в развитии отношений. Совместная работа очень важна для нашего общего продвижения, – сказал на итоговом заседании ректор ТПУ Петр Чубик, отметив очень хороший уровень подготовки делегации.

– Наш визит в Сибирь увенчался подписанием ряда соглашений по выполнению совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, созданию малых внедренческих предприятий в сфере геологоразведки, традиционной и ядерной энергетики, нанотехнологий. Мы продолжим сотрудничество в подготовке специалистов по программам двудипломного и элитного образования, академическому обмену, научным стажировкам, а также подготовке и повышению квалификации научно-педагогических кадров, – рассказывает ректор КарГТУ, академик НАН РК, лауреат Государственной премии РК Арстан Газалиев. – Центр «Космогеология» ТПУ заинтересовался исследованиями ученых КарГТУ по проблеме «Прогноз разработки полезных ископаемых на основе дистанционного зондирования Земли» и готов включиться в этот проект. Достигнута договоренность о совместном создании на базе КарГТУ Центра нанотехнологий. Рассматривается вопрос о механизме и объемах целевой подготовки магистрантов КарГТУ в Томске по актуальным направлениям энергетики: атомной – по согласованию с правлением АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» и возобновляемых источников.

– Нам необходимо обеспечить потребности в инженерных и технических кадрах, обладающих компетенциями международного уровня. Это нужно делать совмест­но с бизнесом, – подчерк­нул Глава государства на 26-м заседании Совета иностранных инвесторов 22 мая 2013 года.

И в качестве примера успешного образовательного проекта с участием лидеров мировой экономики Нурсултан Абишевич привел деятельность транснацио­нальной компании ТОТАL, при содействии которой в КарГТУ был создан Казахстанский институт сварки, занимающийся международной сертификацией учебных центров в этой сфере. Наша газета рассказывала о выпуске более 60 специалистов по программам «Международный сварщик», «Международный прак­тик по сварке» и «Международный инженер-сварщик IWE» с выдачей дипломов, признаваемых в 56 странах мира. Портфель заказов от предприятий нефтегазовой, горно-металлургической и строи­тельной отраслей на подготовку специалистов сварки всех уровней не пустеет.

В современных условиях подготовка конкурентоспособных специалистов невозможна без формирования профессиональных компетенций на основе международных стандартов. И опыт меж­дународной деятельности у КарГТУ достаточный: его развивают 160 меморандумов о сотрудничестве с ведущими университетами США, Канады, Великобритании, Германии, Австралии, Китая, России, Украины, Беларуси, других стран мира. Судя по результатам встреч в Томске, возрастет академическая мобильность студентов и магистрантов вузов-партнеров. Сейчас ТПУ и КарГТУ реализуют 4 образовательные программы с присвоением двойного диплома, в перспективе их число увеличится в 3 раза.

– Мы заключили соглашение о стратегическом партнерстве с учебным центром «ТПУ & Softline», что даст возможность повышения квалификации и получения международных сертификатов сотрудникам КарГТУ, – отмечает Арстан Мауленович. – В научном направлении «Зеленая химия» предусмотрены разработка технологий переработки техногенного сырья, создание деструкторов органических загрязняющих веществ, адаптированных к условиям Центрального Казахстана. В испытательном центре «Сибирь-тест» наши ученые проведут сертификацию полученных на основе забалансовых углей биологически активных добавок для нужд АПК.

Совершенно очевидно, что достижения научно-образовательного партнерства карагандинцев и томичей будут работать на главную задачу – подготовку конкурентоспособных кадров для осуществления госпрограммы ФИИР.

Наталья РЫЖКОВА,

Карагандинская область