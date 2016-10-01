​Взаимный интерес

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Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Развитие сельскохозяйственной отрасли и использование водных ресурсов, сотрудничество в развитии здраво­охранения, а также концепции Safe city (безопасный город) и Smart city (умный город) – это те сферы партнерства, которые обсудили участники форума. Представители полутора десятков израильских компаний желают наладить сотрудничество с казахстанскими предпринимателями.

В ходе пленарного заседания с участием государственных органов и бизнес-структур заместитель акима области Сапарбек Туякбаев рассказал об экономическом потенциале региона для двустороннего сот­рудничества. Спикер отметил, что объем торговли между странами по итогам первого полугодия увеличился на треть и возможности по расширению рамок сотрудничества огромные. Спрос на трансферт израильских технологий в регион увеличивается. Этому будет также способствовать создание на юге инновационного центра по распространению аграрных знаний, поскольку именно развитое сельское хозяйство сулит обоюдовыгодное партнерство.

Экс-премьер страны Сергей Терещенко считает, что у нас есть все возможности, используя опыт Израиля, за 5–7 лет стать страной «молочных рек» и наладить экспорт сыров и прочей кисло-молочной продукции. Еще одной сферой для сотрудничества станет рыбоводство, спрос на продукцию которого будет обеспечен уже хотя бы потому, что сегодня казахстанцы употребляют ее не более 2 кг в год, что в 50 раз меньше, чем, к примеру, испанцы.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Казах­стане Михаэль Бродский, приветствуя участников форума, отметил, что в зале присутствуют израильские бизнесмены, которые уже успели зарекомендовать себя в Казахстане как серьезные надежные партнеры. Примером такого сотрудничест­ва может служить успешно реализованный проект по производству и переработке мяса индейки. Есть и те, кто только присматривается к экономичес­кому потенциалу страны. Посол обратил внимание, что, кроме заявленных в повестке дня сфер сотрудничества, для израильтян привлекательны перспективы развития «зеленой» энергетики. На ЭСКПО-2017 Израиль намерен представить наработанный опыт по внедрению альтернативной энергетики, курс на которую взяла наша страна.

Израильско-казахстанский бизнес-форум стал диалоговой площадкой для представителей различных компаний и организаций, которая поможет решить вопросы развития экономического потенциала региона, повысить его инвестиционную привлекательность и найти новые формы экономической кооперации двух стран. Детали сотрудничест­ва потенциальные партнеры смогли обсудить в ходе встреч в формате B2B и поездок, во время которых израильские гости ознакомились с приоритет­ными направления­ми развития области.

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