​Взаимный интерес

Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул, что основу двусторонних отношений составляет общность целей и ценностей, а также доверительный диалог между лидерами двух стран.

Глава Сената предложил принять участие в реализации прог­раммы «Цифровой Казахстан», инициированной Главой государства, а также поддержать Центр по развитию «зеленых» технологий под эгидой ООН.

Спикер Сената проинформировал японскую делегацию о работе по созданию международного финансового центра в Астане.

– Участникам центра на базе ЭКСПО-2017 будут созданы благоприятные условия для ведения бизнеса, в МФЦА будет функционировать судебная система, основанная на принципах британского права. В связи с этим приглашаем японских партнеров принять участие в работе новой международной финансовой структуры, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Сигэки Иваи поздравил казахстанцев с успешным проведением Международной выставки «ЭКСПО-2017».

– Это историческое событие. Многие страны получили возможность эффективно обменяться знаниями и опытом в сфере энергии будущего, – сказал он. Японский парламентарий проинформировал, что Осака хотела бы принять Международную выставку «ЭКСПО» в 2025 году, и выразил просьбу поддержать кандидатуру Японии.

Касым-Жомарт Токаев отметил заинтересованность Казахстана в развитии межпарламентских связей и пригласил японских коллег к активизации обмена визитами.