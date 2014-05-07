Взаимодействие в области миграции

Политика

В ходе встречи подчеркивалось, что Казахстан рассматривает УВКБ в качестве ведущего международного агентства, отстаивающего ценности и цели ООН в сфере соблюдения и защиты прав беженцев на глобальном, региональном и национальном уровнях. И, как отметил министр, наша страна намерена оставаться активным партнером УВКБ в регионе и расширять свое взаимодействие по всем направлениям в области миграции.

Также глава внешнеполитического ведомства поздравил Б. Дойля с недавним назначением на этот высокий и ответственный пост.

Ануар КАЛМЫКОВ

Популярное

Все
Агросектор наращивает объемы производства
Кому отдать свои сердца?
Более 32 тыс. казахстанцев получат газ в этом году
«Папье» царство
Инфляция идет на спад
Показатель зрелости общества
С учетом реальных потребностей граждан
Формируется новая модель поведения госслужащих
Повышая доступность и качество медицинской помощи
Профессионализм, преданность делу и милосердие
Когда доктор становится блогером
Он хирург и даже нейро...
В Астане состоялась презентация книг «Елшіл жол» и «Байып»
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Новые села на карте газоснабжения
Снижение турпотока ударило по гостиницам Алматы
Прокуратура защитила инвестора, строящего овощехранилище в Акмолинской области
Национальный каталог товаров меняет правила торговли
Задержан карагандинец, публиковавший в соцсетях попытки скрыться от полиции
Какие страны быстрее всех наращивают мощности солнечных электростанций
Движение по дорогам Дарбаза – Мактаарал и Мойынты – Кызылжар запустят в ноябре
Гвардейцы оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса
В Алматы представили роботакси
Вместо пастбищ – орошаемая пашня
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
В село Ключи пришла вода
Новый центр для китайского бизнеса открылся в Астане
Новый мясокомбинат возродит легендарную семейскую тушенку
ШОС: эволюция и трансформация за 25 лет
Синоптики предупредили о сильной жаре в ряде регионов Казахстана
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской

Читайте также

От Кавказа до Центральной Азии: почему выборы в Армении важ…
«Дипломатия родства» и геополитика транзита. Как союз Казах…
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное…
Tesla Cybertruck будут дежурить на саммите ОТГ в Туркестане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]