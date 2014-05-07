Взаимодействие в области миграции

В ходе встречи подчеркивалось, что Казахстан рассматривает УВКБ в качестве ведущего международного агентства, отстаивающего ценности и цели ООН в сфере соблюдения и защиты прав беженцев на глобальном, региональном и национальном уровнях. И, как отметил министр, наша страна намерена оставаться активным партнером УВКБ в регионе и расширять свое взаимодействие по всем направлениям в области миграции.

Также глава внешнеполитического ведомства поздравил Б. Дойля с недавним назначением на этот высокий и ответственный пост.

Ануар КАЛМЫКОВ