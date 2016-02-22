О том, что инициатива предпринимателя Мурата Сарманова, взявшего в начале года под опеку две малообеспеченные семьи из пригородного поселка Геолог, станет примером для других атыраусцев, никто не рассчитывал. Но жители Атырау­ской области еще раз доказали, что в Казахстане живут самые добрые люди.

– Инициативу Мурата Сарманова подхватили 98 предпринимателей, которые взяли на обеспечение 1 154 человека из 255 малообеспеченных семей, – сообщил на отчетной встрече с населением, посвященной итогам минувшего года, аким Атырауской области Бактыкожа Измухамбетов. – Общество нуждается в таких людях, которые руководствуются принципом «не что могу взять, а что могу дать».

Руководитель региона также сообщил, что в 139 магазинах области открылись социальные торговые точки, где нуждающиеся могут приобрести продукты по ценам на 10–50% ниже рыночных. Сегодня этим видом помощи пользуются порядка 3 тыс. человек.

Кроме того, подписан меморандум с предприятиями, оказывающими коммунальные услуги. «Атырау-Жарык», «АтырауСуАрнасы», ТЭЦ, «КазТранс­Газ», «АтырауГаз­Инвест» ввели льготы в размере 40% для жителей региона, которые получают адресную социальную помощь.

От имени жителей области Б. Измухамбетов выразил благодарность коллективам и руководителям компаний, предпринимателям за вклад, вносимый в развитие государства и оказание населению благотворительной помощи.

Кстати, нефтегазодобывающие компании затрачивают солидные средства на социальные проекты. «Тенгизшевройл», NCOC, «Каспийский трубопроводный консорциум», «ЭмбаМунайГаз» не только обеспечивают население работой и платят государству налоги, но и финансируют строительство школ, садиков и больниц.

– В прошлом году эти предприятия выделили около 8 миллиардов тенге на социальную инфраструктуру региона, – сказал Б. Измухамбетов, добавив, что свой вклад в развитие родной земли вносят и предприниматели. – Они говорят: «Государство создало все условия для занятия бизнесом, теперь я должен создать условия для нуждающихся».

К примеру, Магауия Мергалиев строит детский сад на 160 мест в райцентре Жылыойского района, городе Кульсары. Строительство будет завершено в марте, и объект будет передан государству. А Багитжан Доспанов из Жылыойского района построил в своем родном ауле Шокпартогай спортивный комплекс. Курмангазинский предприниматель Нурлан Кусаинов построил дом для 99-летней жительницы села Асан. В регионе намерены реализовать еще один социальный проект – «Жанашыр», в рамках которого предпринимателям предлагается построить дома для опекунов.

– Чтобы воспитывать детей в семьях, предлагаю построить 10 одноквартирных домов для родителей-опекунов. В пригородном ауле Бесикти определены 6 гектаров земли. Если 10 предпринимателей в честь 25-летия Независимости Казахстана построят по одной квартире, мы закроем детские дома в области, – сказал аким, отметив, что этот проект может финансировать и государство. – Но я призываю предпринимателей принять участие в социальной благо­творительности.

По официальным данным, в Атырау­ской области выпускникам детских домов за последние 3 года было выделено 408 квартир. В нынешнем году планируется выделить еще 100 квартир. В рамках социального проекта «Жанашыр», объявленного в прошлом году, предприятия области взяли под опеку 14 воспитанников детского дома, открыли им депозиты на жилье и ежемесячно вносят определенную сумму.

На отчетной встрече руководитель области сообщил также об основных экономических показателях, которые остаются стабильными, а по некоторым достигнута положительная динамика. Несмотря на низкие цены на мировом рынке сырья, региону удалось сохранить основные темпы по добыче нефтепродуктов. Это позволяет сохранять рабочие места в данном секторе экономики. В то же время реализация проектов по Государственной программе индустриализации, а в регионе запущено 45 предприятий в нефтехимической, обрабатывающей и аграрном секторах, позволила создать тысячи рабочих мест.

К слову, регион сделает свой вклад и в проведение международной выставки «ЭКСПО-2017». В Индерском районе области приступили к строительству тепличного комплекса площадью 20 га, который будет оборудован солнечными панелями мощностью 80 МВт. Здесь ежегодно будет производиться 20 тыс. тонн овощей. Для решения вопроса обеспеченности квалифицированными кадрами подобных проектов в аграрном колледже Индерского района будут преподавать лучшие специалисты из европейских стран. Они обучат молодежь передовым технологиям. Благодаря этому проекту будет создано около 3 тыс. рабочих мест. Кроме того, в Исатайском районе области будет построен ветропарк мощностью 52 МВт. Проект стоимостью 12,3 млрд тенге реализуется на средства частных предпринимателей.