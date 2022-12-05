Взаимосвязанность и сотрудничество

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Ануар Калмыков

Казахстан принял участие в 29-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Главы внешнеполитических ведомств стран – участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) собрались в польском Лодзе для обсуждения актуальных для ОБСЕ вызовов и проблем на евроатлантическом и евразийском пространстве. 

На заседании СМИД ОБСЕ обсуждены итоги деятельности организации в 2022 году, актуальные вопросы региональной безопасности, предотвращения и разрешения вооруженных конфликтов, борьбы с радикализацией, экстремизмом и транснациональными угрозами, сотрудничество в области безо­пасности информационных и коммуникационных технологий и другие.

Казахстанскую делегацию возглавил заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди. В своем обращении к участникам заседания он рассказал о масштабных политических и социально-экономических реформах в стране в рамках объявленного Президентом Касым-Жомартом Токаевым курса на построение Справедливого Казахстана. Особое внимание министров иностранных дел 57 государств – участников ОБСЕ было привлечено к итогам недавних президентских выборов в стране, продемонстрировавшим убедительную поддержку большинством казахстанцев курса преобразований Главы государства.

Мухтар Тлеуберди также изложил позицию и видение Казах­стана по вопросам, относящимся ко всем трем измерениям организации, акцентировав внимание на важности продолжения инклюзивного диалога и осуществления скоординированных действий стран – участниц ОБСЕ для совместного реагирования и предотвращения конфликтных ситуаций.

В данном контексте было отмечено, что разногласия на пространстве ОБСЕ должны решаться дипломатическим путем. 

Глава МИД РК подчеркнул: восстановление доверия в Евро-Атлантике и Евразии в соответствии с духом Хельсинкского заключительного акта, Парижской хартии и Астанинской декларации имеет первостепенное значение. При этом отметил, что в нынешние сложные времена страны должны «строить дороги и мосты, а не стены и траншеи».

В рамках 29-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ Мухтар Тлеуберди также принял участие в министерской встрече «Центральная Азия и Федеративная Республика Германия» в формате С5+1.

В повестку дня встречи вошли вопросы регионального сотрудничества в Центральной Азии, безопасности в Афганистане, влияния изменения климата на экономику региона и другие, отмечается в сообщении МИД РК. Особое внимание было уделено взаимосвязанности стран Центральной Азии и Европы, в частности, сотрудничеству в развитии межрегиональной торговли и транспортной инфраструктуры, в том числе при содействии программы Европейского союза Global Gateway.

Глава внешнеполитического ведомства РК, выступая на встрече, подчеркнул, что вопрос сотрудничества в транзитно-транспортной сфере становится особенно актуальным в свете последних беспрецедентных геополитических изменений в мире и нарушения цепочек поставок.

– Казахстан заинтересован в установлении большей взаимо­связанности между Центральной Азией и Европой, включая Германию. Мы призываем участников присоединиться к инициативе по созданию Межгосударственного водно-энергетического консорциума Центральной Азии, – сказал Мухтар Тлеуберди.

Стороны подтвердили высокий уровень взаимной заинтересованности в развитии альтернативных маршрутов, в частности, Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Кроме того, на полях СМИД ОБСЕ в Лодзе глава МИД РК провел ряд раздельных двусторонних встреч с главами делегаций Австрии, Великобритании, Канады, Кипра, Норвегии, Португалии, Словении, Швеции, Эстонии, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

В ходе переговоров были обсуждены приоритетные вопросы двусторонней повестки дня, включая дальнейшее расширение политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества с указанными странами и организациями.

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