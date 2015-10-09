Взаимовыгодное партнерство Свежий выпуск Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Соглашение предусматривает проведение совместных научно-исследовательских работ, организацию практик и стажировок для магистрантов и студентов вуза, а также повышение квалификации как для профессорско-преподавательского состава, так и работников предприятия. По словам ректора университета Арына Орсариева, реализация масштабных проектов Государственной программы индустриально-инновационного развития экономики страны диктует спрос на специалистов новой формации. Взаимовыгодное партнерство призвано обеспечивать регион высококвалифицированными профессиональными кадрами. Для этого ПГУ готово максимально приблизить учебный процесс к реальному производству. Планируется привлекать ведущих специалистов Павлодарского нефтехимического завода к проведению учебных занятий, руководству курсовыми и дипломными проектами. Для этого будут внесены все необходимые изменения в каталог элективных дисциплин, в рабочие учебные программы с учетом предложений предприятия.

В заключение встречи генеральному директору ТОО «ПНХЗ» Шухрату Данбай было присвоено звание «Почетный заведующий кафедрой химии и химических технологий ПГУ им. С. Торайгырова».



